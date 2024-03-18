人民网北京3月18日电（记者杨曦）18日，国家统计局新闻发言人刘爱华在国新办举行的“2024年1-2月份国民经济运行情况新闻发布会”上表示，今年前两个月，新动能新优势不断培育壮大，发展新质生产力有助于促进国民经济实现良性循环，巩固和增强经济回升向好态势。

刘爱华表示，在过去一年，现代化产业体系建设取得重要进展，一批高端化、智能化、绿色化新兴产业快速崛起，关键核心技术攻关成果丰硕，人工智能、量子技术等前沿领域创新成果不断涌现。新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力和支撑力。

刘爱华介绍，今年前两个月，新动能新优势不断培育壮大，各方面都有新的进展：首先是具有高科技、高效能、高质量特征的行业发展向好。1-2月份，规模以上装备制造业增加值同比增长8.6%，高于全部规上工业平均水平1.6个百分点；高技术制造业增加值增长7.5%，其中半导体器件专用设备制造行业增加值增长41.2%，集成电路制造增长21.6%，智能无人飞行器制造增长18.2%。从产品领域看，智能化、绿色化产品较快增长，1-2月份，服务机器人、3D打印设备等智能产品产量同比分别增长22.2%和49.5%。新能源汽车产品产量增长25.6%，充电桩增长41.8%，太阳能工业用超白玻璃增长89.8%，绿色低碳产品产量继续保持快速增长。从投资领域看，新兴产业投资保持较快增长。1-2月份，高技术产业投资增长9.4%，制造业技术改造投资2位数增长。从新业态看，新业态保持活跃。直播带货、即时配送等消费新模式蓬勃发展，1-2月份实物商品网上零售额同比增速快于商品零售额9.8个百分点。

“总的看，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，是推动生产力迭代升级、实现现代化的必然选择，也有助于促进国民经济实现良性循环，巩固和增强经济回升向好态势。”刘爱华说。

(责编：杨曦、吕骞)

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