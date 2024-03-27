人民网记者 李栋

眼下，全国春播已由南向北陆续展开，各地区各部门良田良机良法齐发力，下好春季农业生产“先手棋”，为端稳端牢中国饭碗奠定了坚实基础。

藏粮于地 筑牢粮食生产“耕”基

种粮要高产，良田是首要保障。今年中央一号文件提出，坚持质量第一，优先把东北黑土地区、平原地区、具备水利灌溉条件地区的耕地建成高标准农田。

“田成方、路成网、渠相连、旱能灌、涝能排”，是我国建设高标准农田的预期效果，更是现代农业的现实需求。

进入春分节气，在黑龙江省双鸭山市集贤县一处高标准农田建设现场，一派热火朝天的景象。“今年将建设高标准农田22万亩，涉及3个乡镇34个行政村。”集贤县农田建设发展中心主任房月说，通过建设灌溉与排水工程、田间道路工程，今年将进一步提升粮食综合生产能力。

高标准农田建设带来的是粮食生产的连年丰收。国家统计局公布数据显示：2023年，黑龙江省粮食生产实现“二十连丰”，粮食总产量1557.64亿斤，占全国粮食产量11.2%，同比增加5.04亿斤。

藏粮于技 农业产业迈向数字化

强国必先强农，农强方能国强。建设农业强国，基本要求是实现农业现代化。

“这台新款植保机，可探测距离60米，能够自动避障跟绕障，标配航测建图功能，配有高清鱼眼摄像头和夜航灯，而且夜视功能能让夜间作业环境更清晰。”近日，在青岛科技下乡启动仪式现场，植保无人机手于震的介绍让种粮大户们看得流连不已。

“我家里种了400多亩小麦20多亩花生，新式机器既省时又省力，等回家核算一下，购买几台新设备让它帮着咱好好种地。”种粮大户苗杰说出了今年的农机购置打算。

近年来，我国农机装备发展取得了不凡成绩，平整连片地区急需的大型机械、丘陵山区适用的小型机械以及智能化领域的一批关键短板机具成功研制并加快部署生产一线，一些地方农机装备产业集群正在形成，产业链韧性进一步增强，农机装备正加快向“大中小型兼备、绿色高效智能一体”迈进。

“科技和装备支撑稳步增强，现代农业建设扎实推进。”农业农村部副部长邓小刚在介绍2023年农业农村经济运行情况时表示，短板农机装备取得突破，320马力无级变速拖拉机、山地玉米播种机等短板机具陆续量产，大型大马力农机、丘陵山区小型农机等部分机具初步实现了“有好农机用”。

优化服务 筑牢粮食安全“压舱石”

良法，是农业现代化的技术途径。科技是创新农业良法的动力来源，既包括先进种植技术的普及，也涵盖科学管理方法的应用。

春分时节“中原粮仓”奏响春管“进行曲”。农谚讲：春分麦起身，一刻值千金。站在河南省安阳市内黄县麦田边，放眼望去一片绿意盎然，90余万亩小麦迎来拔节期。

“从3月初开始，组织县乡村100多名农业技术人员奔赴田间地头，分区域开展技术服务，为‘麦田把脉问诊’，及时把小麦管理技术送上门，指导农民进行科学防控，帮助农民提高田间管理水平，助力夏粮丰产丰收。”内黄县农业农村局特聘技术员、高级农艺师杨广军说。

根据农技部门近期开展的苗情普查显示，内黄县小麦一二类苗占比67.5%，小麦苗情整体好于常年。

日前，河南省政府办公厅印发《河南省主要粮油作物大面积单产提升行动方案》。“围绕良法，加强技术集成应用。”相关负责人介绍，今年，河南省率先打造15个小麦、22个玉米、5个大豆、5个花生整建制单产提升推进县，打造10个玉米单产提升工程县。依托全省1.3万余名基层农技人员，开展“万名科技人员包万片”技术服务活动，对大面积单产提升示范区包片指导。

春管春耕是农业生产的“开年大戏”，农业农村部最新农情调度显示，目前，春小麦、春玉米、春大豆播种有序推进，全国已春播粮食4.4%。从东北平原到江淮大地，亿万农民辛勤耕耘，挥洒汗水，扎实推进春季农业生产，让农业根基更稳，把中国饭碗端得更牢。

(责编：杨曦、高雷)

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