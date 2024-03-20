王绍绍

实施消费品以旧换新行动，开展汽车、家电产品以旧换新，推动家装消费品换新；实施回收循环利用行动，完善废旧产品设备回收网络；实施标准提升行动，聚焦大宗消费品，加快标准升级……国务院近日印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）对消费品以旧换新的部署涉及生产、销售以及回收利用等多个环节。

今年的《政府工作报告》提出，稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。

近期，各地也在积极开启“焕新季”活动。其中，重庆近日启动2024“爱尚重庆”绿色智能家电进乡镇、进街道、进社区以旧换新惠民促销活动。杭州宣布3月至4月期间开展家电焕新季，充分联动平台、家电企业和直播电商等推出家电以旧换新惠民让利活动。深圳罗湖区推出2024年春季购车福利，除了购车优惠，符合条件的以旧换新还能叠加享受1000元补贴。

“实施新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新有利于进一步巩固和发挥投资对优化供给结构的关键作用，持续推动经济结构优化、产业转型升级，加快形成和发展新质生产力。”业内专家表示。

《行动方案》提到，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。

“以旧换新”其实由来已久。业内专家介绍，本轮“以旧换新”行动除了传统的家电、汽车等消费品，还将重点行业设备、建筑和市政基础设施、交通运输设备、老旧农业机械、教育医疗设备等纳入更新改造的范围，将在更大范围、更多领域激活消费市场潜力。

我国是制造业大国，大规模设备更新市场需求巨大。国家发展改革委有关负责人介绍，2023年，工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。

大规模设备更新为产业转型升级带来新机遇。“新一轮大规模的设备更新和消费品以旧换新有利于新兴产业更好发展，对于优化经济结构、加快形成新质生产力意义重大，更有助于充分发挥投资对优化供给结构的关键作用。”中国宏观经济研究院投资研究所融资室副主任李泽正说。

商务部数据显示，2023年，我国汽车保有量是3.4亿辆，冰箱、洗衣机等主要品类的家电保有量超过30亿台，更新换代的需求和潜力很大。

“当前，汽车、家电等大宗耐用消费品正处于绿色转型的关键阶段。重点鼓励这些商品大规模以旧换新，不仅能够推动高质量耐用消费品更快进入居民生活，让更多居民体验产业转型升级带来的获得感，而且能够为供给端持续加快绿色转型提供驱动力，巩固我国在相关领域的技术领先优势。”业内专家介绍。

在商务部研究院流通与消费研究所研究员关利欣看来，随着汽车、家电、家具等耐用消费品更新需求进入集中释放期，以旧换新能够撬动消费者将潜在需求转化为现实需求，从而扩大消费规模；同时，以绿色、智能等“新”产品替换传统高能耗、高污染等“旧”产品，有利于推动消费高质量发展。

《行动方案》提出，要落实全面节约战略，抓紧建立健全回收利用体系，促进废旧装备再制造，提升资源循环利用水平。此前召开的中央财经委员会第四次会议指出，推动大规模回收循环利用，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。

今年2月份印发的《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，将用能产品设备能效水平划分为先进水平、节能水平、准入水平三档。指导各地区和相关企业实施产品设备更新改造，鼓励更新改造后达到能效节能水平，并力争达到能效先进水平。

“废旧设备和消费品的回收循环利用，将减少资源浪费和环境污染，提高资源的再利用率，推动循环经济的发展，实现经济增长与环境保护的双赢。”长三角研究院生态环境研究所所长刘锐说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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