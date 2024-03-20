人民网北京3月20日电 （记者李栋）春分时节，全国春耕备耕由南到北次第展开，随之到来的是备肥用肥旺季。近日，农业农村部、市场监管总局、中华全国供销合作总社等七部门在京联合召开视频会议，部署2024年春耕备耕农资打假工作。

网上销售的种子、化肥等农资产品，是否让人放心？购买明显低于市场价的农资产品，是否存在风险？市场监管人员提示：消费者应选择在合法经营单位购买农药、兽药、种子、肥料等农资产品，尽量选择有固定销售场所、证照齐全的农资经营店铺，并注意查看店内有无营业执照和相关经营许可证。

消费者在网上购买农资需谨慎，尽量选择有信誉的电子商务平台，并查看网店证照。购买农资时，要认真查看包装物上的标签和标识，正规厂家生产的农资外包装上都有产品名称、生产企业名称和厂址、有效成分名称和含量、生产日期及质量保证期等。

包装粗糙、标识不全的产品不要购买，尤其是流动摊贩售卖的，或者是没有品牌、没有正规包装的产品，很有可能是伪劣产品。

千万不要贪图便宜，面对明显低于市场价格的农资产品一定要提高警惕。要注意留存购买票据、农资样品和外包装等相关证据，以备事后维权。

“守牢粮食安全底线，必须确保种子、肥料、农药等农业生产资料质量。”农业农村部有关负责人表示，当前正值春耕备耕农资购买高峰期，要迅速开展农资质量大排查，及时发现问题，严格整治不合格产品。切实加大执法办案力度，针对“忽悠团”进村兜售化肥和网络越区违规售种2个问题扎实开展专项整治行动。

“同时，发挥部际协调机制作用，形成各司其职、分兵把守、密切配合的良好工作格局。加大宣传发动力度，壮大农资打假声势。”该负责人说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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