人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

为粮食安全做好重要支撑 农业农村部等七部门部署春耕备耕农资打假工作

2024年03月20日08:36 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月20日电 （记者李栋）春分时节，全国春耕备耕由南到北次第展开，随之到来的是备肥用肥旺季。近日，农业农村部、市场监管总局、中华全国供销合作总社等七部门在京联合召开视频会议，部署2024年春耕备耕农资打假工作。

网上销售的种子、化肥等农资产品，是否让人放心？购买明显低于市场价的农资产品，是否存在风险？市场监管人员提示：消费者应选择在合法经营单位购买农药、兽药、种子、肥料等农资产品，尽量选择有固定销售场所、证照齐全的农资经营店铺，并注意查看店内有无营业执照和相关经营许可证。

消费者在网上购买农资需谨慎，尽量选择有信誉的电子商务平台，并查看网店证照。购买农资时，要认真查看包装物上的标签和标识，正规厂家生产的农资外包装上都有产品名称、生产企业名称和厂址、有效成分名称和含量、生产日期及质量保证期等。

包装粗糙、标识不全的产品不要购买，尤其是流动摊贩售卖的，或者是没有品牌、没有正规包装的产品，很有可能是伪劣产品。

千万不要贪图便宜，面对明显低于市场价格的农资产品一定要提高警惕。要注意留存购买票据、农资样品和外包装等相关证据，以备事后维权。

“守牢粮食安全底线，必须确保种子、肥料、农药等农业生产资料质量。”农业农村部有关负责人表示，当前正值春耕备耕农资购买高峰期，要迅速开展农资质量大排查，及时发现问题，严格整治不合格产品。切实加大执法办案力度，针对“忽悠团”进村兜售化肥和网络越区违规售种2个问题扎实开展专项整治行动。

“同时，发挥部际协调机制作用，形成各司其职、分兵把守、密切配合的良好工作格局。加大宣传发动力度，壮大农资打假声势。该负责人说。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
为粮食安全做好重要支撑 农业农村部等七部门部署春耕备耕农资打假工作
　　人民网北京3月20日电 （记者李栋）春分时节，全国春耕备耕由南到北次第展开，随之到来的是备肥用肥旺季。近日，农业农村部、市场监管总局、中华全国供销合作总社等七部门在京联合召开视频会议，部署2024年春耕备耕农资打假工作。…
爱普生深石明宏：加深对中国市场投入 以科技驱动绿色产品及服务
　　人民网北京3月19日电 （焦磊、实习生王焱茹）近年来，庞大的市场规模、开放的创新环境和不断提升的科技水平，正不断吸引外资加码在华业务。商务部数据显示，2023年，外国投资者在华投资新设外资企业53766家，同比增幅高达39.7%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部