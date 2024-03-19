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爱普生深石明宏：加深对中国市场投入 以科技驱动绿色产品及服务

2024年03月19日18:55 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （焦磊、实习生王焱茹）近年来，庞大的市场规模、开放的创新环境和不断提升的科技水平，正不断吸引外资加码在华业务。商务部数据显示，2023年，外国投资者在华投资新设外资企业53766家，同比增幅高达39.7%。

“中国是世界第二大经济体，对于爱普生来说，中国市场消费潜力巨大，可以说是爱普生最为重要的市场。”近日，爱普生（中国）有限公司董事长兼总裁深石明宏在接受采访时表示，中国是一个技术创新大国，在供应链管理等方面都具有全球领先的优势。作为首批进入中国市场的外资企业，爱普生十分看重在中国市场的发展，始终视中国市场为爱普生全球业务版图中重要的组成部分。

爱普生（中国）有限公司董事长兼总裁深石明宏。受访者供图

爱普生（中国）有限公司董事长兼总裁深石明宏。受访者供图

“对于未来中国市场的发展前景，我们还是一如既往地看好并支持，中国市场仍然潜力巨大且实力充足。”深石明宏表示，爱普生将继续凭借自身的核心实力赋能中国行业企业，为中国用户提供更多优质的产品及服务，坚定信心与中国本土行业用户同行，共同助力行业创新和高质量发展。

 “无论是参加展会还是在日常业务拓展的过程中，我们都切实体会到了中国用户、中国伙伴的包容。这些都让我们感受到了中国持续对外开放的决心，也让我们对于在中国的发展前景充满信心。”深石明宏表示，爱普生将在绿色技术及产品创新、数字化转型方面提供积极助力。

据了解，爱普生进入中国市场以来，始终秉持“科技+本地化”的战略，以不断创新夯实核心竞争力的同时，加大与中国本土企业的合作，整合优质资源，进一步突破行业边界，关注数字化转型下的中国用户的切实需求，更快、更准确地融入中国市场，共同实现行业转型与可持续发展。

率先上线微信小程序打印服务，推出中国定制化家用投影机，搭配投影小程序……“进入中国市场的40多年来，我们看到了中国市场的不断发展和壮大，并且中国市场拥有的极强的生命活力及创新力，让我们不仅收获了业绩上的成功，还带来在研发上的一些新灵感。”深石明宏说。

今年1月印发的《关于全面推进美丽中国建设的意见》提出了“加快发展方式绿色转型”“持续深入推进污染防治攻坚”等重点任务。在深石明宏看来，爱普生作为一直在中国深耕环保与科技的外企，在减污降碳、生态保护和可持续发展等方面，与中国政府所长期坚持的生态文明建设方针相符合。

除了数字化转型与用户共创，爱普生在成立之初就把低碳环保“刻进企业DNA”，开发爱普生Heat-Free冷印技术、推出官方翻新机、将墨盒回收再利用……通过技术研发，爱普生不断为用户提供低碳产品并降低用户运营能耗，同时加大对光伏发电等新能源的投资，全方位为社会能源减排作出贡献。据介绍，2023年12月底，爱普生集团全球所有工厂实现了向100%可再生电力转型，预计每年可减少约40万吨二氧化碳排放。

谈及未来爱普生在中国的发展，深石明宏表示，爱普生将继续加深对中国市场的投入，积极践行企业社会责任，让用户在享受先进科技的同时一起保护地球。

(责编：王震、吕骞)
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