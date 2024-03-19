人民网北京3月19日电 （焦磊）时隔四年，北京国际汽车展览会将于4月25日至5月4日在北京中国国际展览中心举行。为促进汽车产业链健康发展，搭建优秀零部件供应商与配套采购部门之间的重要桥梁，北京国际汽车展览会组委会将于4月26日举办以“应对挑战，打造高效零整关系”为主题的“汽车产业配套采购高峰论坛”。

据了解，论坛主要聚焦四大话题：全球汽车配套产业链的发展趋势；新形势下各整车配套采购部门的采购策略；电动化、智能化、低碳化趋势下，配套采购的挑战与机遇；整零之间合作的新变化与趋势。

当前，随着汽车产业电动化、智能化、低碳化步伐加快，整个汽车产业链发生了重大变化，一方面，由于产品更新速度加快，汽车产业链从链状向网状结构变化，形成了多种形式的供货关系；另一方面，整车企业与供应商的关系也发生深刻变化，关键产品从简单的供货关系向共同合作、共同开发、共担风险方向发展。同时，应对产业面临的诸多偶发事件和挑战，如何打造强有力且有韧性的供货体系已成为业界共同关注的关键问题。

据悉，“汽车产业配套采购高峰论坛”将以高端、实效、精准为特色，重点解决当前汽车产业链急需的重点问题，打造高效的汽车产业链发展模式。论坛期间，组委会将联合中国汽车芯片联盟、中国电子商会等机构，举行“车芯联动”活动，组织一批优秀供应商与整车采购部门，进行更为深度的整零之间对接。同时现场组织采购商与会议代表参观一批优秀配套零部件展商，进行现场深度交流。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经