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家电创新成果不断涌现 助力消费者实现品质生活

2024年03月19日18:55 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （记者许维娜）近日，2024年中国家电及消费电子博览会（AWE2024）在上海举行。记者了解到，本届博览会以“智能科技，创享生活”为主题，吸引了千余家中外家电及消费电子领域知名品牌参展。

从透明电视到无人机，从智能汽车到平嵌冰箱……在现场，多家全球知名的家电及消费电子品牌齐聚一堂，共同展示了一系列尖端且前沿的创新成果。

近年来随着年轻消费群体的迅速崛起，家电行业面临着新的挑战与机遇。有专家表示，这些成果的展示，不仅为消费者迈向高品质生活提供了丰富的选择，更彰显了全球家电及消费电子行业在创新驱动下的蓬勃发展态势。

在此背景下，不少家电企业正努力洞察消费者日益多样化的需求，积极拓展品牌的深度和广度，持续不懈地探索与创新。

从这场行业盛会中，大众可以了解到哪些家电行业发展的新风向？以家电产品冰箱为例，容声冰箱带来在平嵌冰箱技术方面取得的新突破——通过多台平嵌冰箱的灵活组合，为用户打造出独具个性的家居环境。

据介绍，这种创新设计不仅让家居空间更加灵活多变，更通过欧式极简外观和高端面板，提升了家居的整体质感。这一创新方向有望使平嵌冰箱市场迈向全新的发展阶段。

家电行业从业者一直将用户需求视为产品创新的重要指引，致力于不断满足并超越用户的期望。在2022年，容声积极响应用户需求，推出了首台平嵌家族产品——容声605WILL无边界冰箱，打破了传统冰箱与家居环境界限，在维持纤薄机身的同时，实现了大容量储鲜功能，满足了现代家庭对美观与实用的双重需求。

该品牌负责人表示，下一步，容声冰箱将继续秉承“专业”“品质”与“养鲜”三大核心，持续推动产品创新和技术升级，满足消费者更多期待。

(责编：王震、吕骞)
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