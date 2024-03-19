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打造消费新场景 手机厂商加快人工智能布局

王绍绍
2024年03月19日18:55 | 来源：人民网
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一键泊车、辅助驾驶等功能逐渐成熟，汽车智能化引领“出行变革”；利用AI赋能诊疗一体化全流程，实现全流程医学影像AI研究，提高医学诊断效率；无人机集成高精度测绘、巡检飞行、云端建模等功能，实现电网、能源、农林等行业无人值守……

随着全球人工智能技术快速发展，人工智能（AI）已成为推动科技和产业加速发展的重要力量，对经济社会发展产生深远影响。如何加快“人工智能+”发展、赋能产业升级，成为备受关注的话题。

今年的《政府工作报告》提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

如今，人工智能技术已具备复杂分析、预测算法、人机交互等能力，正以海量数据驱动数字经济引擎。推动动生成式AI落地各种品类的终端，包括广泛的消费电子产品，成为近年来各大手机厂商持续开展的探索实践。

近日，荣耀召开新品发布会，推出平台级AI赋能、以人为中心的跨操作系统体验，基于意图识别的全新人机交互，以及与全球产业链共振创新的荣耀Magic6至臻版、荣耀Magic6 RSR保时捷设计、AI PC荣耀MagicBook Pro 16等一系列智能设备。

发布会上，荣耀的AI战略将智能终端的AI分为四层，即第一层用AI使能跨系统融合，让不同的操作系统通过AI 来做决策，实现手机、平板、PC等设备之间的无缝连接和数据共享；第二层用AI重构操作系统，让手机越用越懂你、越用越好用，基于意图识别的人机交互新方式就是一个典型成果；第三层是AI在端侧的应用，比如抠图、拍照渲染、总结文档；第四层则是AI的端云协同，将网路AI大模型应用呈现。

“从硬件产品的角度来看，手机的确更有优势。首先，对于消费者而言，AI手机是基于用户自身的数据进行训练的，因而服务会更加个性化和多样化。”荣耀终端有限公司CEO赵明表示，手机相较于PC产品来说更加便捷，虽然PC产品有算力基础和处理器优势，但同时体积较大，因而提供数据最多的一定是AI手机。在跨系统和跨终端的操作系统之下，未来可以通过统一的账号使用笔记本算力。

据了解，荣耀打造的平台级AI赋能不同的设备，包括手机、平板、笔记本、可穿戴设备等跨设备跨操作系统的平台级AI能力，使得安卓、Windows、IoT等开放的操作系统变成了整体生态。

“模型参数的提升会成为未来AI手机竞争的一部分，但更重要的还是需要从使用场景出发，实际提升消费者的使用体验感。”IDC中国高级分析师郭天翔说。

业内专家表示，面对人工智能日益展现的场景覆盖增加、模型参数增长、辅助决策增多等趋势，信息通信业亟须梳理技术路线，切实优化模型成本，着力提升模型质量，推动原始技术创新，重视信息安全可靠，培育良好产业生态，以人工智能产业创新突破为抓手，为推进新型工业化增添新动能。

(责编：王震、吕骞)
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