人民网北京3月27日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍第四届中国国际消费品博览会有关情况。会上，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，今年商务部将聚焦消费工作“持续扩大”这个关键词，构建了“四大季度主题、12场重点活动、52个消费场景”的活动框架，与各方一道，精心组织推进各类活动，营造浓厚的消费氛围，为广大人民群众提供更多元、更丰富的消费体验。

徐兴锋介绍，2024年初，商务部组织了全国网上年货节、老字号嘉年华、国货潮品贺新春等活动，打造了一个红红火火、年味十足的春节消费旺季。2月底，又联动北京、天津、河北三地的“京津冀消费季”，开启了全国消费促进月，推出了春日焕新、绿色消费、悦己消费、智能家居等丰富多彩的消费场景，助推消费市场热点不断、亮点频出。

接下来，商务部将坚持“政策+活动”双轮驱动，组织开展系列活动，徐兴锋表示，这些活动有四个特点：一是突出重点品类，二是突出重点区域，三是突出节庆时令，四是突出地方特色。加强部门协同和央地联动，汇聚行业协会、企业商家、平台、金融机构等各方力量，共同推动“消费促进年”各项活动取得成效。

中央层面，商务部将贯彻落实中央经济工作会议部署，围绕稳定和扩大传统消费、培育壮大新型消费、推动消费品以旧换新等政策措施，组织开展系列消费促进活动，高质量办好消博会、进博会等国家级重要展会，统筹全国性促消费品牌资源，将各项活动串珠成链、集链成群，形成波浪式消费浪潮，进一步营造“全年乐享 全民盛惠”的浓厚氛围。

地方层面，促消费工作关键要靠各地方、各省市共同推动。下一步，商务部将推动更多地方联动，结合本地特色组织活动，让活动此起彼伏、多点开花。在突出地方特色的同时，擦亮一些“地方名片”，通过这些活动，在地方层面为消费持续扩大提供有力支撑。

(责编：郝帅、高雷)

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