人民网北京3月27日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）官网消息，3月以来，国铁集团坚持把安全放在首位，严控春融、断轨、烧荒等季节性安全风险，扎实推进集中修、设备春检春鉴等工作，为铁路高质量发展提供有力保障。

近期气温回升较快，线路设备基础发生变化。相关铁路局集团公司抓好冻土区、高寒区冻害回落地段的监督检查，加强添乘检查和数据对比分析，及时发现处置冻胀病害，防止春融乱道，提前做好低温铺设及轨温不明轨条的应力放散调整、缺砟地段道床补充等工作，严防胀轨风险。

3月6日开始，京沪等主要干线及部分重点线路集中修全面展开。相关铁路局集团公司坚持“控源头、盯两头、抓关键”理念，严格落实营业线施工管理办法，细化施工审批，严把施工准备、安全防护、列车放行等关键环节，加大涉铁施工安全检查力度，确保施工有序可控。

春运结束后，机辆、工电等专业的设备春检春鉴有序启动。按照国铁集团统一部署，机辆系统以季节性故障预防整治和机车车辆走行部故障、动车组高压设备故障等为重点，全力恢复动车组、机车车辆设备质量；工电系统对线路、桥隧、接触网、道岔等设备设施及安全防护设施进行全面检查鉴定，特别是对低温雨雪冰冻天气下出现问题的设备进行重点检查整治。

春季火灾风险较高，铁路各单位持续开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，全面排查整治重点场所的突出风险隐患，健全完善动火作业管理办法，明确动火作业审批流程，严格动火作业审批，严防作业引发火情。

春季大风天气频发，加之春耕人员活动增加，给路外环境安全带来考验。国铁集团要求，完善大风极端天气预报预警机制，加强路地协作，发挥好“双段长”工作机制作用，采取有力有效措施管控烧荒、沿线轻飘物、大牲畜上道、农业机械侵限等问题，巩固拓展环境整治成果。

(责编：王连香、高雷)

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