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我国5G基站总数达350.9万个 占移动基站总数近三成

2024年03月25日11:26 | 来源：人民网
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人民网北京3月25日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，截至2024年2月末，我国5G基站总数达350.9万个，占移动基站总数近三成。

工业和信息化部运行监测协调局介绍，1-2月份，电信业务收入稳步提升，电信业务总量保持两位数增长，5G、千兆光纤网络建设有序推进，用户规模持续扩大，移动数据流量呈快速增长态势，通信行业整体实现平稳起步。其中，电信业务收入累计完成2923亿元，同比增长4.3%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长14.4%。

同时，截至2月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达17.46亿户，比上年末净增240.9万户。其中，5G移动电话用户达8.51亿户，比上年末净增2922万户；占移动电话用户的48.8%，占比较上年末提高2.2个百分点。

在通信能力建设上，截至2月末，全国互联网宽带接入端口数量达11.5亿个，比上年末净增1308万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到11.1亿个，比上年末净增1430万个，占互联网宽带接入端口的96.5%。截至2月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2407万个，比上年末净增104.6万个。

截至2月末，5G基站总数达350.9万个，比上年末净增13.2万个，占移动基站总数的29.8%，占比较上年末提高0.7个百分点。东、中、西部和东北地区5G基站分别达到157.7万、78.6万、93.4万、21.3万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为30.9%、30.7%、27.8%、28%。

(责编：申佳平、高雷)
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