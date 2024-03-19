人民网北京3月19日电 （记者许维娜）绿色工厂、节能设备、绿色产品评价标准……当前，我国工业绿色发展的步伐正在加快，工业领域设备也不断向更加高端、智能、绿色、安全的方向发展。

国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）3月13日对外发布，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。

“随着新型工业化深入推进，工业领域对先进设备的需求将持续增长，是大规模设备更新的重点领域。”中国信息通信研究院院长、党委副书记余晓晖介绍，我国是工业大国，2023年全部工业增加值39.9万亿元，占GDP31.7%，制造业增加值占全球比重超过30%，连续14年位列全球第一，工业领域设备规模大、更新潜力足。

余晓晖认为，推动工业领域大规模设备更新有利于促进技术进步、拉动有效投资、提升发展质效，是促进制造业高端化、智能化、绿色化发展的重要举措，对推进新型工业化、建设现代化产业体系具有重要意义，有助于加快形成新质生产力。

据余晓晖介绍，目前，石化化工、钢铁等行业正积极推进绿色生产设备应用，2023年，78家钢铁企业3.9亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造，乙烯等行业达到能效标杆水平的产能比例已经超过30%。

《行动方案》中明确，围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。

“工业领域设备更新的主体是企业，缺意愿、缺资金、缺政策等原因制约了企业开展设备更新。”余晓晖表示，《行动方案》对解决企业设备更新的难点堵点作出了一系列政策安排，为加快推动工业领域设备更新形成规模效应提供了保障，这主要体现在以下四个方面：

一是加大财税支持力度。《行动方案》提出要把符合条件的设备更新项目纳入中央预算内投资等资金支持范围，把数字化智能化改造纳入优惠范围。这将进一步扩大政策惠及面，降低企业投资成本，提升企业设备更新的热情和意愿。

二是强化金融政策供给。《行动方案》提出运用再贷款政策工具，引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支持。这将在前期政策基础上，进一步推动金融向实体经济让利，促进工业领域设备更新投资，以设备升级带动行业转型升级。

三是加强要素保障。《行动方案》提出将技术改造项目涉及用地、用能等纳入优先保障范围，能够有效保障重大项目建设。此外，对于不新增土地、以设备更新为主的技术改造项目，《行动方案》明确要求简化前期审批手续，这将进一步减轻企业负担、激发市场活力，加快技改项目落地见效。

四是强化创新支撑。《行动方案》强调要聚焦长期困扰传统产业转型升级的产业基础、重大技术装备“卡脖子”难题，积极开展重大技术装备科技攻关，这将加快提升国内设备自主创新能力，推动创新成果应用，支撑传统产业等应用新技术、新装备实现转型升级。

余晓晖还表示，《行动方案》为我国未来几年工业领域设备更新投资明确了目标，将有效释放工业领域设备更新潜力、增加先进产能、提高生产效率。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

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(责编：王震、吕骞)

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