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数字人民币APP境外版已支持210多个国家和地区手机号使用

2024年03月19日15:29 | 来源：人民网
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人民网北京3月19日电 （黄盛）中国人民银行日前发布了境外来华人士数字人民币支付指南（以下简称“指南”）。根据指南，数字人民币App境外版，已经支持210多个国家和地区的手机号注册账号、开通钱包。境外来华人士开通匿名钱包不需要前往柜面，也不需要提供护照等身份信息或办理境内银行账户。

根据指南，境外来华人士可通过手机在“App Store”“Google Play”等应用商店搜索“e-CNY”关键字下载安装数字人民币APP境外版，然后打开该APP点击“注册”账号，继而“开通/添加钱包”选择任一已支持国际服务的运营机构，便可开通钱包，即e-CNY Wallet。

当需要付款时，境外来华人士通过该APP可使用“扫一扫”“付款码”等方式，并根据页面引导添加银行卡或选择“转数快”添加香港本地手机银行。用户无需提前为钱包充值，可直接使用银行卡进行支付，只需输入数字钱包支付密码便可完成支付。

另外，数字人民币APP境外版开通了商旅钱包功能，用户点击“充钱包”，使用银行卡为钱包充值。如此，不仅支付更便捷，还可在更多中国线上商户消费使用。使用银行卡充值的资金未用完的，可点击钱包翻转至钱包背面，点击“存银行”将剩余资金存回银行卡。

指南还明确，境外用户还可在运营机构柜面以人民币或外币现钞为钱包充值，柜面充值的资金未用完的，需要柜面兑换为现钞。香港用户也可通过“转数快”，使用香港当地银行账户为钱包充值，目前无需充值手续费。

另据了解，今年3月7日，国务院办公厅印发了《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，明确要聚焦老年人、外籍来华人员等群体支付不便问题，多措并举打通服务堵点。中国人民银行坚持目标导向、问题导向，针对不同群体的支付习惯，持续深化支付服务场景建设，推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充，提升支付服务的包容性，为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务，更好服务社会民生和高水平对外开放。

中国人民银行支付结算司日前表示，正持续丰富和优化各类支付服务供给，不断完善现代化支付清算网络，持续保障支付清算基础设施稳健高效运行，为经营主体发展、产品服务创新提供安全可靠的基础支撑。数据显示，2023年，中国人民银行支付清算系统处理业务219.81亿笔、金额8986.39万亿元；推动移动支付快速发展普及，深度融入交通、餐饮、购物、医疗、教育等各个民生领域，提升人民群众日常支付体验，我国移动支付普及率达到86%，居于世界领先地位；推进支付互联互通，“云闪付”等电子钱包接入主要线上移动支付场景，各类条码互认互扫取得积极进展，人民群众的支付方式选择权得到进一步保障；开展支付服务降费让利工作，推动支付行业向实体经济让利超300亿元，政策红利惠及广大小微企业和个体工商户。

此外，中国人民银行坚持统筹开放与安全，围绕推动金融高水平对外开放的目标任务，持续推进跨境支付体系建设，加快构建以人民币跨境支付系统（CIPS）为主渠道，银联等其他清算机构、商业银行多渠道发展的支付体系。截至2023年末，CIPS已接入1484家参与者,其中直接参与者139家，业务范围覆盖全球182个国家和地区。

(责编：王震、吕骞)
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