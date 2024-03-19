人民网北京3月19日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行近日在上海召开“加强卡基市场建设 完善卡基生态”座谈会。

会议指出，我国银行卡产业经过多年快速发展，形成了规模化、标准化的成熟产业链，对服务经济发展和社会民生发挥了积极作用。当前，银行卡产业发展步入转型关键期，需要全面深入剖析产业发展情况，坚持问题导向、目标导向，加强卡基市场建设，完善卡基产业生态，打通产业发展堵点难点，不断提升支付服务的包容性。

会议要求，银行卡产业各方要主动担当作为，细化工作举措，聚焦重点城市、重点场所，加大资源投入，完善银行卡受理环境。深化发卡、收单、转接清算各环节供给侧结构性改革，强化银行卡产业协同，整合各方资源，共建可持续的商业模式。统筹做好风险防控与服务优化，促进银行卡市场规范发展。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经