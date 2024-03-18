人民网北京3月18日电 （记者许维娜）国务院日前印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），围绕实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，提出了5方面20项重点任务。

中国宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既惠民、又利企，一举多得。

具体而言，一方面，实施设备更新是“扩大有效益的投资”的重要举措。中国是制造业大国，很多设备保有量位居全球第一，伴随新型工业化深入推进，对于先进设备的需求不断增长，设备更新需求将不断扩大。2023年，中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，初步估算设备更新将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。

《行动方案》围绕节能减排、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级等方向，推动重点行业设备更新改造。同时，结合城市更新、老旧小区改造，分类推进建筑和市政基础设施、交通运输设备及老旧农业机械更新，推进教育、文旅、医疗等领域设备更新升级，有序推进再制造和梯次利用，有利于促进产业高端化、绿色化、智能化，进一步扩大有效益的投资。

另一方面，实施消费品以旧换新是“激发有潜能的消费”的有力一招。作为人口大国，我国汽车、家电等耐用品市场巨大，蕴含了巨大的更新换代市场潜力，消费品以旧换新大有可为。仅汽车、家电的更新换代，预计能创造超过万亿规模的市场空间。

《行动方案》在总体要求中明确，坚持市场为主、政府引导。

据吴萨介绍，大规模设备更新和消费品以旧换新建立在企业和消费者自愿行为的基础上，其实施过程充分体现了发挥市场配置资源的决定性作用。同时，政府通过加大财税、金融、投资等政策支持和引导，充分调动各方积极性，形成“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，实现有效市场与有为政府良性互动，更好发挥更新换代规模效应。

《行动方案》聚焦实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。

对此，吴萨表示，实施四大行动需把握以下四点：

一是按照党中央部署要求，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施。

二是加大财税、金融等政策支持，保障合理用地、用能需求，加强要素保障，积极开展重大技术装备科技攻关，加快创新成果产业化应用，强化科技支撑。

三是以标准提升为牵引，推动产品设备高质量发展，加快完善能耗、排放、技术标准，加强产品技术标准和资源循环利用标准供给，推动重点领域国内国际标准衔接。

四是坚持中央财政和地方政府联动，完善工作机制，加强统筹协调，落实部门责任，完善配套政策，营造推动大规模设备更新和消费品以旧换新的良好社会氛围。

“在重点领域提前发力，有利于提振内需，有效推动我国宏观经济延续回升向好势头。”吴萨还表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新是一项系统工程，要坚持打好政策组合拳，扎实推进经济高质量发展。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)

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