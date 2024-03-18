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吴吟：促进产学研协同创新 发展能源新质生产力

2024年03月18日20:06 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电 （记者杜燕飞）“能源新质生产力具有颠覆性创新、数字技术赋能、能源体系重构、更高质量更可持续等四大特征。”日前，在首届工业绿色产品与绿色设计产学研协同创新推进会上，国家能源局原副局长吴吟表示，要以减碳为出发点和落脚点，从理念、科技、体制和管理创新等维度出发，大力发展能源新质生产力。

吴吟表示，能源新质生产力，是以新发展理念为指导的先进生产力，在大力促进能源生产、运输（储存）、消费全过程中实现安全可控、高效经济、清洁低碳，促进能源和经济社会高质量发展；是以创新为基础原动力并起主导作用的先进生产力，应用当代数字技术，实现能源技术革命性突破，加速能源低碳转型升级。能源新质生产力可以创新性配置劳动者、劳动资料、劳动对象等生产要素，促进能源生产要素更加高效、灵活地流动，实现能源全要素生产率大幅度提升。

他认为，颠覆性创新，是指通过原创性技术突破和体制机制革命，推动能源产业低碳转型升级；数字技术赋能，是指应用人工智能等数字技术，实现能源生产、运储、消费全过程智能化管理；能源体系重构，是指打破传统的能源生产要素组合方式，促进能源生产要素更加高效、灵活地流动和重组；更高质量更可持续，是指通过提高能源利用效率、降低资源消耗和减少污染物、温室气体排放，实现能源产业绿色可持续发展。

 “从能源低碳转型角度来看，节能是提高能效的基础和前提，要突出节能在能源转型中的重要作用；科技创新可以催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。人工智能大模型将大幅度降低研发成本、缩短研发时间，助力能源科技创新取得突破性进展。”吴吟说，从体制上要破解能源转型发展的瓶颈，推进电力市场化改革和电网体制改革；从管理上要完善能源战略、中长期规划纲要、五年规划、年度工作指导意见体系，提高能源政策精准性、协调性、透明性、预期性。

谈及如何推动产学研协同创新，吴吟表示，要健全合作机制，坚持绿色导向；强化信息共享，提高创新效率；加大风险投资，绿色金融支持；鼓励人才流动，完善容错机制；保护知识产权，规范成果转化；加强国际合作，提升创新水平。

(责编：王震、吕骞)
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