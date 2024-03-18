人民网记者 许维娜

“321本身就是一个起跑发枪的指令，希望大家能够响应这样的倡议，动起来、跑起来。全民健康一直是协会提倡的大方向，群众体育赛事也是体育强国建设的重要基础，也希望能同更多的社会企业携手，为全民健身赋能。”近日，中国田径协会副秘书长、产业发展部部长高山在由中国田协与特步共办的第九届321跑步节上向记者表示。

中国田径协会副秘书长、产业发展部部长高山。受访方供图

特步联席CEO王家业表示，每年都期待通过3月21日这个时段能影响更多人，让非跑步群体了解跑步、参与跑步，覆盖更大范围的人群，“同时，也给跑者提供一个专属于他们的节日，给到他们参与感和仪式感。”

当前，随着人们对健康的认识与追求逐渐提升，以运动收获健康的理念日益深入人心。从政府规划引导到全民广泛参与，参加体育锻炼人数稳步增长，有效提高群众锻炼积极性，满足群众对美好生活的向往。其中，跑步作为老少皆宜的运动方式，进入门槛低，吸引大量群众加入，掀起全民跑步热潮。

记者了解到，特步360X新品也在此次跑步节现场发布，旨在重新定义大众碳板跑鞋。对此，特步跑步品类总经理陆一嘉表示：“有了科技的加持和助力，我们希望让更多的人爱上跑步。”他表示，将通过越加成熟的产品矩阵、更细致的跑者服务、更丰富的跑步活动，不断完善跑步生态圈的建设，倡导跑步运动的健康理念和轻松生活的态度，为更多国民“跑”向美好生活提供专业和装备支持，引领行业新未来。

高山还表示，作为中国田径协会合作伙伴，特步以企业之力从赛事赞助、运动装备、跑者服务、激励计划等多方面与中国田径协会共同推动中国路跑事业发展。

业内预计，在全民健身政策和互联网科技的推动下，跑步行业更将迸发出强劲的创新活力。

(责编：王震、吕骞)

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