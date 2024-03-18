人民网记者 乔雪峰

一个名字，早已深入人心；一种精神，代代赓续传承。今年3月5日是第六十一个学雷锋纪念日。60多年来，学雷锋活动在全国各地蓬勃开展，雷锋精神被热切回应和呼唤。

近日，中国金融政研会传承雷锋精神委员会和中华志愿者协会传承雷锋精神志愿者委员会公布了金融系统学雷锋活动示范点118个、学雷锋模范98名，其中，浦发银行分别有两家机构和两名员工入选。

“践行，做一颗永不松动的‘螺丝钉’。”

张宝辉是浦发银行烟台招远支行一名普通的客户经理助理。2020年5月29日，在烟台招远温泉路立交桥西100米处，一名十二岁左右的小男孩被一辆白色货车重重地撞倒在马路中间，当场昏迷不醒。

浦发银行烟台招远支行客户经理助理张宝辉。受访方供图

此时正值上班高峰期，路上车流量较大，随时可能发生二次事故，情况十分危急。张宝辉发现后冲下楼去，开车把受伤的孩子送到招远市人民医院急救室救治，然后默默地离开了。

随后，他的见义勇为事迹引起社会反响。通过这次事件，他被授予“招远市见义勇为先进个人”“烟台市见义勇为先进个人”“招远好人”“招远市最美退役军人”等荣誉称号。

张宝辉告诉记者，自己曾是上海消防总队一名消防队员，2018年从部队退役后，到烟台招远支行工作。

一位同事这么形容张宝辉：“热心服务客户、帮助同事、践行公益等等，每次都少不了他的身影。”

“我只是平凡得不能再平凡的一名青年志愿者。”

现就职于浦发银行拉萨分行的金美扎巴是一名土生土长的藏族小伙。作为一名00后，虽然年龄小，金美扎巴的公益之路却一点也不短。

“小学时，每年寒暑假都会跟着爷爷一起回家乡那曲，到他创办的希望小学，给那里的学生捐赠学习和生活用品，还会跟学生们一起过节，特别开心。”回忆起那段时光，金美扎巴难掩喜悦。

说起金美扎巴的爷爷顿珠，这位普通的养路工人退休后，用毕生积蓄自费办校，在当地建了2所希望小学，改变了许多当地孩子的命运，也在金美扎巴心中埋下了公益种子。

金美扎巴向学生捐赠学习和生活用品。受访方供图

作为银行人，金美扎巴带领公益团队将志愿服务拓展到金融知识普及领域。2024年“315”来临之际，组织志愿者在当地设立咨询服务站，深入社区、学校和医院，发放宣传折页，讲解金融政策。

金美扎巴说：“我只是平凡得不能再平凡的一名青年志愿者，但当我穿上志愿者专属红马甲的那一刻，我深深地感受到了身上的责任，体会到了奉献和担当的快乐，更读懂了奉献、友爱、互助、进步的志愿精神。”

“传承，擦亮‘金融为民’底色。”

辽宁作为雷锋精神的发祥地和全国学雷锋活动的重要策源地，雷锋精神已深深融入当地振兴发展的血脉之中。多年来，浦发银行本溪分行营业部广泛开展“学雷锋”主题系列活动。

高考期间，本溪分行营业部为助考的老师和家长服务。受访方供图

高考期间，营业部员工成立志愿者小组，在考点门口设立休息站，为助考的老师和家长提供饮品、休息服务。同时为家长们普及金融知识，讲解电信诈骗的注意事项，缓解焦虑感。

此外，分行营业部长期帮扶桓仁县果松川村的困难村民，利用金融企业的覆盖面和宣传力，将助农的源动力扩大到区域社会各界，通过对接当地养殖合作社、农产品公司、电子商贸等平台，募集到助农资金4.1万元，累计消费扶贫订单98份，共捐赠发放衣物、洗化用品、冬被床品等2000余件。

“把学习雷锋精神落实为具体行动。”

“浦公英”志愿者课堂。受访方供图

“汇童心家”心理咨询室、“童慧书屋”……走进上海市徐汇区徐家汇街道，设在乐山邻里汇的“宝藏小屋”为社区困难儿童群体打造了格外温馨的儿童友好空间。

2022年5月，浦发银行集团子公司浦银金租面向社会发布“浦公英”社会责任品牌，成立“浦公英”志愿服务队。2022年8月，与徐汇区民政局、徐家汇街道、上海联劝公益基金会、上海明汇儿童发展中心多方联手共建的徐汇区首家“宝藏小屋”未成年人保护工作站，打通了未成年人保护的“最后一公里”。

2023年10月，“浦公英”志愿服务队在属地龙华街道参与建设徐汇区第二家“宝藏小屋”未保站项目。

为响应上海对口帮扶云南，自2015年以来，浦银金组连续8年与云南省南涧县红十字会进行结对扶贫，浦银金租的志愿者们走进乡村学校，送来爱心资金和爱心公开课，赋能乡村教育振兴。截至2023年末，公司员工已累计捐赠106期，累计帮助困难学生超过2120人次。

同时，浦银金租“浦公英”志愿服务队已在徐汇区属公租房龙南佳苑社区、徐家汇街道、龙华街道、云南省南涧县红十字会挂牌4个公益实践基地，2023年捐赠公司资金共计62.8万元。

(责编：王震、吕骞)

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