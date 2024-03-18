人民网北京3月18日电 （记者杜燕飞）中国海油18日发布消息，我国渤海中北部海域再获亿吨级油田大发现——秦皇岛27-3油田，探明石油地质储量达1.04亿吨。这是该海域时隔10年再次获得重大油气勘探发现，对进一步夯实我国海上油气资源储量、保障国家能源安全具有重要意义。

秦皇岛27-3油田钻探作业现场。受访者供图

据介绍，秦皇岛27-3油田位于渤海中北部海域，西距天津市约200公里，平均水深约25米。发现井秦皇岛27-3-3井钻遇油层48.9米，完钻井深1570米。经测试，该油田单井日产原油约110吨，展现出较好勘探前景。

能源是工业的粮食。今年《政府工作报告》指出，强化能源资源安全保障，加大油气、战略性矿产资源勘探开发力度。

秦皇岛27-3油田勘探人员正在进行钻井作业。受访者供图

“按正常开采，秦皇岛27-3油田能够开采原油近2000万吨，提炼成汽油后能够满足百万级人口城市居民日常交通使用超10年，提炼出的沥青可铺设超10万公里4车道高速公路。”中国海油天津分公司副总经理周家雄介绍说。

据中国海油勘探副总师徐长贵介绍，秦皇岛27-3油田所在的石臼坨凸起，是渤海油田早期勘探的主战场之一。自2011年以来，该区域高部位勘探优势区域钻探殆尽，低部位油气富集规律尚不明确，历经多轮次构造勘探，效果并不理想。

现场作业人员正在检查岩屑样本。受访者供图

“为此，科研人员将勘探思路从传统的构造勘探逐步转化为岩性勘探，最终锁定石臼坨油气富集的复杂走滑断裂带，实现勘探老区再获亿吨级油田的重大发现。”徐长贵表示，秦皇岛27-3油田的成功发现，进一步证实了渤海复杂走滑断裂带广阔的油气勘探前景，将为我国海上油田的开发注入强劲动力，保障我国能源安全。

(责编：王震、吕骞)

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