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“人工智能+”赋能实体经济 描绘“数实融合”新图景

黄盛
2024年03月18日17:18 | 来源：人民网
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“人工智能+”与实体经济的深度融合，正备受各界关注。

今年的《政府工作报告》提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。其中，深入推进数字经济创新发展放在了重要位置。此外，《政府工作报告》也明确，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合；深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动。

“人工智能+”在与千行百业的深度融合中，不断拓展能力边界。在不少业内人士看来，在国家战略的布局规划、规模巨大的应用市场、持续加强的科研力量等基础上，我国人工智能的蓬勃发展正在为各行各业带来全新赋能，为企业与个人的发展带来新机遇。开展“人工智能+”行动，将推动人工智能有序赋能重点领域，加快重塑产业生态，培育经济发展新动能，特别是将基于大模型、大数据、大算力技术，实现人工智能在各行各业的落地应用，从而提升产业自动化水平，降本增效，促使数字经济再上新台阶。

中国信通院人工智能研究中心常务副主任魏凯认为，“人工智能+”与实体经济的融合，是先进生产力和行业结合，既提高各行业效率，也为人工智能产业发展创造巨大市场空间。从应用端看，在经济社会各领域广泛应用人工智能，可以给生产力带来飞跃，是以新型工业化推进中国式现代化的内在需求；从供给侧看，我国人工智能技术创新活跃，产业体系完备，具备支撑全行业应用人工智能的良好基础。

“做好‘人工智能+’的行动，要找到具体的切入点。”魏凯表示，在生产端，企业新产品的研发、生产管理、客户服务，还有营销等全流程的环节，将会被大模型重塑。

也有业内人士认为，开展“人工智能+”行动、落地大模型技术应用，要精准定位应用场景。特别是当下AI大模型应用场景已逐渐从能见度更高的大众用户产品，转向对业务需求和精度要求更高的企业服务领域。伴随LLM（大语言模型）的快速迭代以及模型与业务融合度的不断提升，企业服务应用开发的技术栈、数据流和业务流都正在发生改变。除“大模型+企业知识库”的应用组合外，“大模型+低代码”“模型+工作流”同样具备较好的落地空间。

在上述落地应用中，远光软件发布的九天研发大模型，是以远光九天智能一体化云平台的飞天引擎和月神语言为基础、以提高研发工具的智能性和易用性为核心、融合通用大模型技术打造的统一原生AI融合工具，支持研发工具及业务应用零侵入接入AI能力。同时，将远光软件积累的业务与技术资源库融合到研发过程中，支持用户在对话过程中实现智能设计、智能创建、智能分析和智能生成。

据介绍，远光九天研发大模型的核心应用机制，是使用一个配置文件来综合描述Prompt、上下文和API等所有内容，通过提供“提示词+API+定制功能配置”的直观编排界面，使开发者编排出各种应用场景。用户也可以基于此模型进行个性化训练学习，将个人知识和技能传递给AI，从而为构建数字企业提供核心支撑。

复旦大学经济学院院长张军在《加快发展新质生产力 “人工智能+”空间广阔》一文中认为，数字经济是新质生产力蓬勃发展的重要支撑，人工智能则是数字经济的核心引擎。2024年无疑是人工智能应用的产业元年。伴随政策红利的不断释放，产业界需要加强数字技术创新和研发，在“人工智能+”上做大文章，开发出更加适合行业应用的数字化解决方案。

有专家表示，随着“人工智能+”创新应用场景和产品形态的涌现，我国的“数实融合”将更加深远，“数智未来”的新图景将渐行渐近。

(责编：王震、吕骞)
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