稳投资 促发展 强信心
重大工程建设扎实推进
顺利贯通，穿海入城。3月15日，广湛高铁湛江湾海底隧道成功贯通，创造了国内独头掘进距离最长的穿海高铁盾构施工纪录。高铁通车后，广州和湛江城区可实现90分钟互达。
高峡筑坝，巧用水能。3月12日，玛尔挡水电站首台机组过速试验圆满完成。这座位于海拔3300米的水电站，建成后年发电量将超73亿千瓦时，每年可节约煤炭约220万吨。
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习近平总书记强调：“要继续巩固和增强经济回升向好态势，提振全社会发展信心，党员干部首先要坚定信心、真抓实干。要抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，把各方面的干劲带起来。”今年《政府工作报告》提出，“积极扩大有效投资”“重点支持科技创新、新型基础设施、节能减排降碳，加强民生等经济社会薄弱领域补短板”。
稳投资、促发展、强信心，当前各地一批重大工程项目建设扎实推进，为巩固和增强经济回升向好态势注入持续动力。
国家统计局3月18日发布的数据显示，今年1至2月，基础设施投资同比增长6.3%，比去年全年加快0.4个百分点；计划总投资亿元及以上的项目完成投资同比增长12.1%，增速比去年全年提高2.8个百分点，大项目带动作用明显。
穿山越海 长虹飞架
交通建设勇当“先行官”
3月16日，甬舟铁路富翅门公铁两用大桥正式开工，标志着甬舟铁路全线重点工程全部开工建设。
“我们承建的富翅门公铁两用大桥标段总投资33亿元，今年计划完成投资4.5亿元，有望带动千余人实现就业。”中国铁建大桥局甬舟铁路项目部经理王殿伟说，甬舟铁路建成通车后，目前长三角地区唯一不通铁路的舟山市将纳入全国铁路网。
道路通、百业兴。当前，哈伊高铁、渝昆高铁、成达万高铁、成渝中线高铁建设稳扎稳打；承平高速、黎霍高速、拉日高速施工正酣；平陆运河、上海洋山港深水港区小洋山北作业区集装箱码头工程有序推进，国家综合立体交通网更加完善。
寻油找气 追风逐日
能源工程“挑大梁”
导管架总高338.5米，总重达3.7万吨，用钢量接近国家体育场“鸟巢”……3月12日，由我国自主设计建造的深水导管架“海基二号”建造完工，刷新了多项亚洲纪录。
据介绍，“海基二号”将于近期进行海上安装，建成后将服役于我国第一个深水油田二次开发项目，助推亿吨级深水老油田焕发新生机。
能源稳，底线牢。国家电网公司提出，全年电网投资规模预计超5000亿元；中国华能宣布，全年预计安排新能源基建投资1500亿元……能源建设有力有序，筑牢安全底线。今年1至2月，太阳能发电、风力发电等新能源行业重点领域投资保持较快增长，同比分别增长46.4%和17.7%。
改造小区 更新城市
民生工程扮靓“新家园”
重庆荣昌区，池水河管网改造工程施工现场，挖掘机和清运车辆来回穿梭，项目建设者挖沟槽、疏管道，加快城市更新改造施工。
“工程总投资9000多万元，目前整体施工进度完成约18%。”中铁四局荣昌区池水河管网改造项目部工程技术部部长廖情介绍，项目建成后，将解决老城区管网老旧破损、雨污合流及部分区域降雨积水等问题，切实改善池水河、濑溪河城区段的水质条件。
补短板、惠民生。实施老旧小区危旧房屋更新工程，持续改善县级医院设施条件，扎实推进城市燃气管道等老化更新改造……一大批基础设施抓紧落地，助力生活更美好。1至2月，电力热力生产和供应业、水利管理业投资同比分别增长32.7%和13.7%。
塔吊林立 机械轰鸣
新基建点燃经济“新引擎”
“单车道”变身“四车道”！3月8日，中国移动自主研发的全球首条400G全光省际骨干网链路正式商用。作为“东数西算”的大动脉，它的传输带宽是上一代干线网络的数倍。“此次商用，连接了北京、河北、内蒙古三地的网络。年中将全面实现‘东数西算’枢纽间的高速互联。”中国移动相关负责人说。
固根基、利长远。随着一个个重大工程的启动，一个个项目从图纸变为现实，一座座数据中心拔地而起，我国算力网络建设进入“快车道”，为经济高质量发展筑牢“数字底座”。
“从先行指标看，2月份，建筑业商务活动指数为53.5%，持续处于景气区间。总体上看，未来随着扩大有效投资各项政策持续落地见效、重大项目加快建设，投资有望继续保持平稳增长。”国家统计局国民经济综合统计司司长刘爱华表示。
工程动起来，创新热起来。一个个热火朝天的工地，映照出发展建设的澎湃活力。
《 人民日报 》（ 2024年03月19日 01 版）
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