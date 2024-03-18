黄盛

培育新质生产力成为时下经济社会的热词。今年的《政府工作报告》提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。

作为链接科技和产业的重要工具，金融业正加速提升服务新质生产力能力，塑造发展的新动能新优势，助力现代化产业体系建设。

“新质生产力作为由科技创新发挥主导作用的先进生产力，通过不断创新科学技术、资源配置方式、生产组织形式等，创造出更高效率的生产力水平。”多位业内人士表示，金融在促进科技和产业深度融合、加快科技成果转化等方面具有独特作用。其加速服务新质生产力，既是金融支持高质量发展的关键着力点，也是实现自身发展的需要。

深化金融供给端改革

大力服务新质生产力

在不少业内人士的观察中，科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。目前，金融业正在深化供给侧结构性改革，深入助力以科技创新引领现代化产业体系建设，并积极丰富产品服务体系，全力服务新质生产力发展。

“我们将全力支持科技创新，为科技创新企业提供全生命周期的金融服务。”在今年3月11日全国两会“部长通道”上，金融监管总局局长李云泽在接受采访时表示，服务新质生产力是金融支持高质量发展的关键着力点，金融监管总局正在积极研究以金融资产投资公司为平台，扩大股权投资试点范围，进一步加大对科创企业的支持力度。此外，还将全力支持未来产业和新兴产业，并助推传统产业数字化、智能化转型，塑造发展的新动能新优势。

证监会主席吴清也在十四届全国人大二次会议举行经济主题记者会议上表示，要适应新质生产力发展的需要和特点，对发行上市、并购重组、股权激励等制度进行必要的调整完善，增强制度的包容性、适应性。

多家金融机构在近期公布了服务新质生产力的阶段性成效。其中，工商银行聚焦于助力科技型企业关键核心技术攻关，在2023年11月末的战略性新兴产业贷款余额为2.6万亿元；建设银行为科技型企业提供多元化、接力式、全方位的综合金融服务，推动“科技—产业—金融”良性循环，已在2023年末完成科技贷款余额超1.5万亿元；中国人寿构建完善多样化专业性的科技金融服务体系，创新金融产品与融资服务，截至2023年末已支持科技自立自强存量投资规模超3300亿元；新华保险支持新一代信息技术、人工智能等战略性新兴产业融合集群、专精特新企业加快发展，在2023年底投资余额约258亿元，同比增长43%……

针对释放更多新质生产力的金融服务，复旦大学特聘教授、马克思主义经济学中国化研究中心主任周文表示，要前瞻性谋划未来产业，优化未来产业的时空布局，聚焦国家整体战略规划和地方产业规划，根据技术成熟度、市场发育度变化与各地科教资源、产业基础的差异，分阶段分梯次开展产业培育，因地制宜布局产业发展；同时也要通过制度设计和政策引导，推动风险投资、私募股权投资、产业引导资金支持未来产业企业创业和技术研发，营造良好的金融生态环境。

创新金融服务模式

满足新质生产力需求

在因地制宜发展新质生产力过程中，科技创新是核心要素，金融则是重要推动力量。金融与新质生产力结合的形态，在要求持续深化金融供给侧结构性改革之外，还需积极丰富科技金融产品服务体系，稳扎稳打推动经营管理数字化转型，全力服务科技创新和先进制造业的发展。

对于如何激活新质生产力创新动能，清华大学五道口金融学院副院长田轩建议，优化间接融资机制。大力推进社会信用体系建设，加强信用监管，建立事前信用承诺、事中信用分级分类监管、事后信用惩戒的监管机制，从根本上化解银企信息不对称、信用机制不健全等导致的中小企业融资难、融资贵问题。同时，商业银行应强化自身产品创新，结合新经济企业发展特点，根据科创企业发展阶段，在授信、期限、额度、模式上进行分层差异化设计，不断创新丰富支持新经济企业的信贷产品体系。

“发展新质生产力，要把科技金融放在重要位置。”中泰证券总经理冯艺东表示，资本市场除提供融资外，可以规范企业治理结构，建议发挥好多层次资本市场支撑作用，助力科创企业快速发展。同时，建议成立专业的国家层面的科技发展银行，为科创企业提供无担保、无抵押、无质押的中长期信用贷款，探索灵活多样的抵押担保模式。以高科技产品的知识产权、专利为抵押，为企业提供金融支持，助力新质生产力形成。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林认为，从多家金融机构公布的服务新质生产力的阶段性成效来看，部分银行通过创新金融产品和服务，为科技创新企业和先进制造业提供了有力的金融支持。银行也能通过服务新质生产力，深入了解这些新兴行业的发展趋势和市场需求，进而开发出更具针对性和创新性的金融产品和服务，满足客户的多元化需求。

此外，有业内人士人为，新质生产力涉及的行业和领域往往具有一定的技术门槛。金融服务模式在满足新质生产力需求上尚需继续发力，特别是需要探索定制化服务、投贷联动等新模式，并培育起懂技术、懂市场、懂金融的专业人才队伍。

(责编：王仁宏、吕骞)

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