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发改委：3月18日国内成品油价格按机制不作调整

2024年03月18日15:44 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，自2024年3月4日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，3月18日的前10个工作日平均价格与3月4日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

国家发展改革委指出，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

(责编：罗知之、吕骞)
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