人民网北京3月27日电 （记者申佳平）记者日前从工业和信息化部获悉，根据《“十四五”机器人产业发展规划》《科技兴警三年行动计划（2023-2025年）》，公安部、工业和信息化部近日联合印发通知，部署开展公安领域机器人典型应用场景征集，更好地赋能基层、赋能实战、赋能一线，加快形成和提升新质公安战斗力，以高水平安全保障高质量发展。

当前，无人巡逻车、警用“机器狗”、无人机等机器人创新应用不断深入，此次征集的公安领域机器人包括但不限于侦查、排爆、巡逻、服务等类型机器人。通知指出，征集应紧紧围绕安保巡逻、服务管理、交通边防、勘查取证等实战业务需求，重点聚焦公安领域机器人技术创新与应用，遴选出一批技术先进、成效显著、能复制推广的机器人典型应用场景。

通知要求，本次申报的典型应用场景所使用的机器人关键技术应处于国内领先或国际先进水平，且无知识产权纠纷；典型应用场景在国内已经成熟落地，具有较强的示范引领作用和较好的推广应用前景；典型场景的公安领域机器人解决方案应先进适用、能复制推广，可以促进公安实战能力提升或公安业务的提质增效。申报主体应具有紧密的合作机制、较强的协同创新带动作用、完善的人才团队和较强的技术基础。同时，典型应用场景描述应重点突出、言简意赅、逻辑严密、通俗易懂，能从实施意义、实施路径、应用创新等方面提供经验借鉴。

据了解，公安部科技信息化局、工业和信息化部装备工业一司将共同组织遴选并公布公安领域机器人典型应用场景名单，总结形成一批可复制可借鉴的成果，适时在相关平台展览展示，并在后续的供需对接活动中进行重点宣传与推广。

(责编：申佳平、高雷)

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