人民网北京3月27日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委、水利部等八部门联合印发《关于加强矿井水保护和利用的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出加强矿井水配置，推动矿井水用于生产、生活、生态和农业用水。

《指导意见》提出，到2025年，全国矿井水利用量持续提高，利用率不断提升，其中黄河流域力争达到68%以上，矿井水保护利用政策体系和市场机制基本建立。到2030年，矿井水管理制度体系、市场调节机制和技术支撑能力不断增强，矿井水利用效率和效益进一步提高。

《指导意见》明确了4方面14项重点工作任务。一是加强矿井水源头保护。推行源头控制，合理选择治理工艺，落实安全监管。二是推进矿井水分质分级处理。推进含悬浮物矿井水规模化智能化处理，高矿化度矿井水分级绿色处理，酸性和含特殊组分矿井水高效定向处理。三是推进矿井水综合利用。加强矿井水配置，推动矿井水用于生产、生活、生态和农业用水。四是健全矿井水利用体制机制。完善统计计量考核制度，健全政策标准，健全价税机制，完善财金政策，强化科技支撑。

《指导意见》要求，加强组织协调，强化监督管理，加大宣传力度。各有关部门要按照职责分工做好相关工作，形成工作合力，推动各项措施落实。

(责编：申佳平、高雷)

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