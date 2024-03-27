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围绕新型消费 第四届消博会首次开设3个分会场

2024年03月27日15:38 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （记者孙红丽）3月27日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍第四届中国国际消费品博览会（以下简称消博会）有关情况。

商务部副部长盛秋平在会上介绍，本届消博会是商务部开展“消费促进年”及“国际消费季”活动的一场重头戏，将以“着力扩大国内需求、激发有潜能的消费”为主线，突出亚太地区最大消费精品展优势，及消博会和离岛免税“平台+政策”叠加效应，充分发挥消博会对新消费的引领带动作用，持续推动消费升级和潜力释放。

一是展示全球精品，满足消费新需求。本届消博会继续聚焦全球“新、奇、特”消费精品，汇聚国内外优质商品和服务。目前，签约参展的世界500强和行业龙头企业57家，数量已超上届，84个国内外品牌首次参展，涵盖先进医疗器械、香化美妆、电子科技等品类。

二是设置特色展区，引领消费新风尚。围绕新型消费，本届消博会首次开设3个分会场：帆船游艇分会场充分展示体育休闲生活方式，推出船艇展演、品牌推广、驾乘体验等活动；免税购物分会场打造沉浸式体验新场景，举办新品发布、时尚走秀等活动，带来更好的购物体验；国际健康消费分会场设置了明眸健康、调理养护、深度养愈等多条旅游观展推荐线路，满足多元消费新需求。

三是打造系列活动，培育消费增长点。本届消博会将聚焦消费品以旧换新、智能家居、文旅体育等新的消费增长点，举办新能源车众测环岛赛，开展消费品以旧换新主题活动，组织智能家居高端对话和展览展示，以及房车驾乘体验等专题活动。同时，海南省将在消博会首日启动“海南国际消费季”，推出商旅文体健融合、“吃住行游购娱”贯通的系列促消费活动，将“消费品博览会”拓展成为全岛的消费盛会。

(责编：孙红丽、高雷)
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