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央行：继续发挥双边货币互换的积极作用

2024年03月27日15:36 | 来源：人民网
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人民网北京3月27日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行行长潘功胜在博鳌亚洲论坛2024年年会“深化亚洲金融合作”论坛上发表主旨演讲时表示，加强亚洲金融安全网从双边层面来说，要继续发挥双边货币互换的积极作用。

潘功胜指出，双边的货币互换是金融安全网的重要组成部分。双边货币互换既可促进双边贸易和投资，又是全球金融安全网有益的补充。如在国际金融市场动荡或一些国家发生银行业危机期间，主要经济体央行之间通过双边互换提供了紧急的流动性支持，有效缓解了全球金融市场的波动。

“亚洲的双边货币互换合作不断加深。随着亚洲经济一体化的深入，亚洲的本币结算需求上升，双边货币互换合作规模不断扩大。目前，东盟与中日韩（10+3）在区内的双边货币互换规模已超3800亿美元。”潘功胜说。

他表示，中国人民银行目前已与29个国家和地区的中央银行或货币当局签署了双边本币互换协议，互换总规模逾4万亿元人民币，有效促进了跨境贸易和投资。中国人民银行对部分国家的双边的货币互换也构成了IMF牵头的国际纾困救助努力的重要组成部分。中国人民银行愿与亚洲各经济体继续深化货币合作，促进双边贸易和投资的便利化，为维护区域金融稳定贡献力量。

(责编：罗知之、高雷)
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