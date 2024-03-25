数据来源：水利部

制图：蔡华伟

本报北京3月24日电 （记者王浩）记者近日从水利部获悉：水利部门全面贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，推动用水方式向节约集约转变。初步统计显示，2023年我国用水总量保持在6000亿立方米左右。这意味着，2014年以来，我国国内生产总值增长近一倍的情况下，用水总量总体稳定在6100亿立方米以内；与2014年相比，2023年万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别下降41.7%、55.1%。全国用水“账单”里的变与不变，反映了用水效率和效益持续提升，印证了发展质量和效益不断提高。

用水总量总体稳定的背后，是农业节水增效。农业用水占全国总用水量的60%以上，水利部门大力发展农业节水灌溉，提升灌区管理能力，农业水价综合改革面积达9亿亩。作为反映农田灌溉效率的重要指标，农田灌溉水有效利用系数从2014年的0.530提高到2023年的0.576。耕地灌溉亩均用水量由2014年的402立方米下降到2022年的364立方米。在粮食连年丰收的情况下，全国农业灌溉用水总量实现了零增长。

用水总量总体稳定的背后，是工业节水减排。我国目前已建立覆盖省、市、县三级行政区的用水总量和强度双控指标体系，黄河流域、京津冀地区、长江经济带规模以上工业服务业用水单位实现计划用水管理全覆盖，累计建成2.1万个节水型工业企业。2023年全国规模以上工业用水重复利用率达到93%以上。

用水总量总体稳定的背后，是城镇节水降损。目前建成1763个节水型社会达标县、145个节水型城市，全面推动节水型高校建设。累计推动实施合同节水管理项目714项，吸引社会资本95亿元。2023年城市公共供水管网漏损率下降到10%以内。

水利部门将坚持和落实节水优先方针，深入实施国家节水行动，持续将农业、工业、城镇等领域作为节水重点，强化区域重大战略节水行动，提升水资源节约集约利用能力，加快推进节水型社会建设。

（相关报道见第十四版）

《 人民日报 》（ 2024年03月25日 01 版）

相关新闻：

转变资源利用方式 提高资源利用效率（两会后探落实·以高水平保护支撑高质量发展③）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经