人民网记者 孙阳 栗翘楚

“中国的成功具有非常重要的意义，使得全球贫困率从44%下降至9%。”

“从中期来看，中国将继续成为全球经济增长的重要贡献者。”

“中国在发展当中取得的进步让我深受鼓舞，我也看到中国有坚定的承诺。”

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3月24日，多位外方嘉宾在中国发展高层论坛2024年年会现场点赞中国。世界银行集团行长彭安杰则表示，“中国的非凡历程证明了一切皆有可能。”

今年的中国发展高层论坛以“持续发展的中国”为主题，110多位外方正式代表参会，围绕中国发展和世界发展的关键及前沿性问题，开展建设性交流。

当前，国际环境发生深刻变化，世界经济发展面临许多严峻挑战，中国与世界发展的深度融合，备受全球关注。

国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃在论坛现场表示，从中期来看，预计全球经济增长将在3%左右，这从历史上来看是比较疲弱的一个数据。与此同时，数字转型和绿色转型为促进生产力增长和提高生活水平带来巨大机遇，深层次的结构改革可以改善创业、创新和经济表现的条件。

“从中期来看，中国将继续成为全球经济增长的重要贡献者。我们认为，通过全面的有利于市场的一揽子改革，中国经济增长速度将大大高于维持现状的情况。”谈到中国经济发展前景，克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃认为，中国在人工智能准备方面走在新兴经济体前列，中国有发达的数字基础设施，建立健全的人工智能监管框架，加强与其他创新型国家的经济联系，将有助于中国取得领先地位。

亚洲开发银行行长浅川雅嗣则认为，中国扎实地增长也是亚太地区增长的主要贡献者，占到本地区增长的一半以上。

“展望未来，我们觉得中国在2024年将有一个非常稳定的增长轨迹，并且也将位于政府宣布的增长区间。”论坛上，浅川雅嗣提出三个关键的领域对于实现中国的高质量发展至关重要：第一，构建韧性；第二，国内资源的动员；第三，支持老龄化人口。

浅川雅嗣表示，“中国在发展当中取得的进步让人深受鼓舞，我也看到中国有坚定的承诺，希望通过高质量发展更进一步，这也令人赞赏。”

当前，中国持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，稳步推进制度型开放，不断推出各项举措，以更高水平的开放链接世界。

世界银行集团行长彭安杰在回顾世界与中国经济发展的进程中表示，中国的非凡历程证明了一切皆有可能。

“中国的成功具有非常重要的意义，使得全球贫困率从44%下降至9%。这再次证明，创造就业机会是消除贫困和发展繁荣最可靠的途径。”彭安杰认为，发展之路有很多国家走过，每个先行者都为后来者开路。中国是开路者，它已从世界银行只针对最急需国家的赠款受援国转变为最大的捐款国之一。

“中国曾经从我们的知识库提取知识，现在转为提供知识——它的经验被应用到埃塞俄比亚、印度尼西亚、马来西亚、土耳其、越南等许多国家。”彭安杰说。

(责编：申佳平、吕骞)

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