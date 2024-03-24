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科技部副部长吴朝晖：人工智能将成为第四次工业革命的标准

2024年03月24日16:37 | 来源：人民网
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人民网北京3月24日电 （记者栗翘楚）近年来，全球人工智能技术快速发展，成为推动科技和产业加速发展的重要力量，对经济社会发展和人类文明进步产生深远影响。

3月24日，科技部副部长吴朝晖在中国发展高层论坛2024年年会上表示，人工智能将成为第四次工业革命的标准，中国政府高度重视人工智能发展，通过加强人工智能科技创新、推动人工智能深度赋能实体经济、推进人工智能伦理等方面加快推动该领域技术发展。

当前，人工智能正处于群体性技术变革的起点，重大成果不断涌现，在全方位推动经济社会发展的同时，也孕育着新变化。

对于人工智能的发展趋势，吴朝晖认为，一是人工智能正在迈向多智能融合新阶段，以ChatGDP为代表的技术突破，打开了迈向通用人工智能的序幕，大模型已成为主流技术路线，并加快迭代演进。二是人工智能将成为第四次工业革命的标准，它将推动传统实体经济实现革命性升级与发展，从而催生智能经济新形态，成为发展新质生产力的重要引擎。三是人工智能将引发社会发展的深远变革，它将广泛地应用于教育、医疗、家政等行业，充分满足消费者对于自动化、实时化、个性化的要求。

当前，人工智能发展势不可挡，在把握人工智能重塑经济社会发展这一重大机遇的同时，还应有效应对人工智能带来的各种风险与挑战。

近年来，我国陆续发布《新一代人工智能伦理规范》《关于加强科技伦理治理的意见》《全球人工智能治理倡议》等，旨在提升人工智能治理能力，有效防控人工智能发展风险。同时，我国还通过积极搭建人工智能发展各方参与的开放性平台，推动形成具有广泛共识的国际人工智能治理方案，向国际社会贡献中国智慧。

“我们希望与世界各国携手合作，共同探索人工智能边界，共享创新成果，共管风险与挑战，从而共赢美好未来。”吴朝晖说。

(责编：申佳平、吕骞)
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