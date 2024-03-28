人民网记者 乔雪峰

博鳌亚洲论坛2024年年会全球自由贸易港发展论坛。人民网记者 乔雪峰摄

在海南文昌，全国唯一的商业航天发射中心正在建设，火箭链、卫星链、数据链产业逐步形成；在海南陵水，全球首个商用海底数据中心项目一期已经竣工；在三亚崖州湾科技城，深海科技、海洋智能装备制造等新兴海洋产业蓬勃发展。

因改革开放而生，因改革开放而兴。从1988年建立特区到2018年升级为自由贸易港，依托自贸港的开放政策和独特的资源优势，海南正加快打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地。

“我们强调合作共赢，构建全球自由贸易区、自由贸易港伙伴关系，持续扩大制度型开放，为世界经济全球开放发展尽可能地注入信心和活力。”3月27日，海南省省长刘小明在博鳌亚洲论坛2024年年会全球自由贸易港发展论坛上表示，刘小明表示，本次论坛选择“伙伴·开放·合作”为主题，目的就在于共同 的 寻求伙伴、开放市场、合作共赢。

自由港是设在一国（地区）境内关外、货物资金人员进出自由、绝大多数商品免征关税的特定区域，是目前全球开放水平最高的特殊经济功能区。探索建设中国特色的自由贸易港，对于促进开放型经济创新发展具有重要意义。

在去年的全球自由贸易港发展论坛上，海南与境内外的25个自贸区自贸港共同发起了关于签署全球自由贸易区和自由贸易港伙伴关系的倡议。

一年来，海南秉持开放包容、友好合作、互利共赢的原则，不断丰富倡议内容，积极地探索开展新形势新领域的合作。据刘小明介绍，目前加入倡议的自贸区和自贸港已经达到32个，其中境外的自贸区和自贸港11个。“共同构建共享开放的合作体系，‘伙伴、开放、合作’三者相辅相成、相得益彰，形成了一个统一的价值体系。”

刘小明进一步表示，伙伴不仅是指海南的伙伴，更是指大家的伙伴。海南将以互信为基础，围绕着秩序、规则、激励平台去构筑一个公平、开放透明的一个经济秩序商业环境，使得伙伴在开放的全球自由贸易区、自由贸易港伙伴体系中能够共商、共建和共享。

开放就是希望全球自由贸易区自由贸易港的伙伴关系的倡议，更加的开放，海南是倡议的发起方，但这个倡议不是海南一家的，而是全球自由贸易区自由贸易港加深合作，扩大开放的一个平台，需要大家携手做大做强。

合作就是海南希望在与伙伴合作的过程中，共同发挥自身独特的区位产业和资源的竞争力，共同开拓市场，共同提升贸易投资自由化、便利化的水平，共同推动全球开放合作，促进双向贸易投资和项目的合作的机会，实现优势互补、互利共赢发展，推动区域经济一体化。

“建设海南自由贸易港是我国改革开放的重大战略举措。”刘小明表示，中国有很多的自贸区，但是自由贸易港只有一个，放眼世界，海南是全球面积最大、产业形态最多样、可以完美地同时间同空间实现投资创业和旅游休闲的一个自由贸易港。

据刘小明介绍，2023年，通过加持自贸港的一系列政策红利，海南经济社会各项发展指标都走在全国的前列。数据显示，2023年海南国内生产总值增长9.2%，居全国第二位，高于全国平均水平的4个百分点；特别是反映自贸港形态的一些外向型的经济指标逆势而上，2023年海南省货物贸易进出口总额同比增长15.3%，服务进出口同比增长29.6%，跨境人民币收付额同比增长122.9%，结算量首次突破3000亿元，创历史新高。

海南下一步应该怎么去做？“海南自由贸易港不是海南发展的一个项目，它是一个国家发展的战略。”香港中文大学（深圳）前海国际事务研究院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年认为，海南一定要跟粤港澳大湾区互联互通，要跟粤港澳大湾区对接，尤其是跟香港对接。

“粤港澳大湾区是中国高水平开放的一个重要的战略支点，而海南自由贸易港是中国高水平开放打造重要门户的鲜明旗帜。”中国（海南）改革发展研究院院长迟福林同样表示，要推进粤港澳大湾区与海南自贸港的经济一体化进程，形成中国未来开放的重要战略布局。

迟福林建议，加快推进港湾海洋经济一体化、高新技术一体化、服务贸易一体化。“以产业一体化为重点推进港湾融合发展，不仅将为两地注入生机与活力，而且将对促进中国－东盟区域经济一体化产生重要影响。”

刘小明则表示，海南将加快探索自由贸易港服务和融入新发展格局的有效途径，更好地积聚和配置全球的资源，形成更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放。

如今的海南自由贸易港，正像我国改革开放初期的深圳、90年代的上海浦东，逐渐成为中国开放的新高地，投资兴业的新热土。未来的海南将以更加开放的姿态拥抱未来。

(责编：杨曦、高雷)

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