人民网北京3月21日电 （记者许维娜）随着消费升级和生活水平提高，不少消费者选择家电家具以旧换新，日益完善的政策体系不仅让资源得以循环再利用，也激活了新的消费潜力，为我国经济持续健康发展注入新动能。

近日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），旨在大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。

《行动方案》要求，各地区、各部门要在党中央集中统一领导下，完善工作机制，加强统筹协调，做好政策解读，营造推动大规模设备更新和消费品以旧换新的良好社会氛围。

记者注意到，《行动方案》出台后，天津、重庆等地的家电企业相继通过家电下乡、满减打折等方式，开展多种多样的绿色智能家电以旧换新惠民促销活动。

中国宏观经济研究院能源研究所可持续中心主任田智宇认为，《行动方案》的出台不仅对进一步强化全社会节能降碳、促进有效投资和绿色消费等具有重要作用，也对锻造产业竞争新优势、促进工业化城镇化提质升级、培育壮大新质生产力有重要意义，有利于实现经济高质量发展和环境高水平保护。

“当前，我国正在大力推进新型工业化、新型城镇化建设，促进经济社会发展全面绿色转型。”田智宇表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既利当前、又惠长远。

《行动方案》中明确，在强化政策保障方面有五项重点任务，即加大财政政策支持力度、完善税收支持政策、优化金融支持、加强要素保障和强化创新支撑。

“设备更新和消费品以旧换新涉及生产和消费各个环节领域，是一项复杂的系统工程，存在企业改造升级投资的意愿有待激发等问题。”田智宇表示，针对以上问题，《行动方案》注重激励和约束措施并重，这主要体现在三个方面：

一是通过完善财税、金融、要素保障等综合支持政策，着力降低企业设备更新和居民消费品以旧换新的投入成本，在优化市场环境的基础上，形成推广高效、节能、降碳产品的长效机制。

二是通过严格落实法规标准，加快淘汰落后设备产品，破除地方保护，为先进设备产品开辟更大市场空间，推动高质量节能降碳消费品更多进入居民生活。

三是坚决不搞“一刀切”，注重考虑企业承受能力和消费者接受程度，依靠市场提供多元化供给和服务，满足更新换代差异化需求。

此外，《行动方案》还提出，围绕建设新型城镇化，结合推进城市更新、老旧小区改造，以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、安防等为重点，分类推进更新改造。

对此，田智宇表示，《行动方案》在部署设备更新行动时，注重向民生领域倾斜，通过加大老旧小区改造、老旧住宅电梯更新升级等，推进建筑节能改造，既推进全社会实现节能减碳，又提高居民生活舒适度，让人民群众切实得到实惠。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)

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