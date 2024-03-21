人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

以加快产品更新换代推动高质量发展系列解读之四

我国扎实推进全社会节能降碳 绿色消费助推经济高质量发展

2024年03月21日14:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月21日电 （记者许维娜）随着消费升级和生活水平提高，不少消费者选择家电家具以旧换新，日益完善的政策体系不仅让资源得以循环再利用，也激活了新的消费潜力，为我国经济持续健康发展注入新动能。

近日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），旨在大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。

《行动方案》要求，各地区、各部门要在党中央集中统一领导下，完善工作机制，加强统筹协调，做好政策解读，营造推动大规模设备更新和消费品以旧换新的良好社会氛围。

记者注意到，《行动方案》出台后，天津、重庆等地的家电企业相继通过家电下乡、满减打折等方式，开展多种多样的绿色智能家电以旧换新惠民促销活动。

中国宏观经济研究院能源研究所可持续中心主任田智宇认为，《行动方案》的出台不仅对进一步强化全社会节能降碳、促进有效投资和绿色消费等具有重要作用，也对锻造产业竞争新优势、促进工业化城镇化提质升级、培育壮大新质生产力有重要意义，有利于实现经济高质量发展和环境高水平保护。

“当前，我国正在大力推进新型工业化、新型城镇化建设，促进经济社会发展全面绿色转型。”田智宇表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既利当前、又惠长远。

《行动方案》中明确，在强化政策保障方面有五项重点任务，即加大财政政策支持力度、完善税收支持政策、优化金融支持、加强要素保障和强化创新支撑。

“设备更新和消费品以旧换新涉及生产和消费各个环节领域，是一项复杂的系统工程，存在企业改造升级投资的意愿有待激发等问题。”田智宇表示，针对以上问题，《行动方案》注重激励和约束措施并重，这主要体现在三个方面：

一是通过完善财税、金融、要素保障等综合支持政策，着力降低企业设备更新和居民消费品以旧换新的投入成本，在优化市场环境的基础上，形成推广高效、节能、降碳产品的长效机制。

二是通过严格落实法规标准，加快淘汰落后设备产品，破除地方保护，为先进设备产品开辟更大市场空间，推动高质量节能降碳消费品更多进入居民生活。

三是坚决不搞“一刀切”，注重考虑企业承受能力和消费者接受程度，依靠市场提供多元化供给和服务，满足更新换代差异化需求。

此外，《行动方案》还提出，围绕建设新型城镇化，结合推进城市更新、老旧小区改造，以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、安防等为重点，分类推进更新改造。

对此，田智宇表示，《行动方案》在部署设备更新行动时，注重向民生领域倾斜，通过加大老旧小区改造、老旧住宅电梯更新升级等，推进建筑节能改造，既推进全社会实现节能减碳，又提高居民生活舒适度，让人民群众切实得到实惠。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
抢抓发展机遇 多方合力探索人工智能创新应用
　　人民网北京3月21日电 （记者许维娜）今年的《政府工作报告》提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，以加快发展新质生产力。 近年来，人工智能发展速度之快、辐射范围之广令人瞩目，各行各业都在寻求数字经济与实体经济的深度融合。…
我国扎实推进全社会节能降碳 绿色消费助推经济高质量发展
　　人民网北京3月21日电 （记者许维娜）随着消费升级和生活水平提高，不少消费者选择家电家具以旧换新，日益完善的政策体系不仅让资源得以循环再利用，也激活了新的消费潜力，为我国经济持续健康发展注入新动能。 近日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），旨在大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部