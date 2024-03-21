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抢抓发展机遇 多方合力探索人工智能创新应用

2024年03月21日14:50 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者许维娜）今年的《政府工作报告》提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，以加快发展新质生产力。

近年来，人工智能发展速度之快、辐射范围之广令人瞩目，各行各业都在寻求数字经济与实体经济的深度融合。有专家表示，人工智能是引领科技革命和产业变革的战略性技术，具有带动性很强的溢出效应。

如何抢抓“人工智能+”的发展机遇，以推动不同行业领域实现高水平的大模型应用产品创新？在此背景下，不少行业企业积极探索，不断提质增效。日前，中国电子商会元宇宙专委会携手北京温州总商会企业家俱乐部挂牌仪式暨多弗集团“人工智能+赋能孵化平台”启动仪式举行，多弗科技两款人工智能产品亮相，包括与国际团队联合研发适合中国场景的AIGC工具，以及与合作伙伴、生态企业联合开发的虚拟员工产品。

如何赢在AI时代，与时代共同发展？对此，多弗集团副总裁吕海燕表示，人工智能作为新质生产力，是推进数实融合的关键，“人工智能+”更是可以解决传统企业经营中的实际问题，比如制造业依托人工智能开启精益生产，提高制造业的柔性，实现按需生产、小批量定制化生产，最终向按需生产的智能制造方向转型。当一项新技术以巨大的力量进入市场，企业及员工利用新技术，解决企业生产和企业管理中的痛点，能够为时代发展提供新机遇。

此外，中国电子商会元宇宙专委会常务副理事长董宝青介绍了元宇宙产业的发展趋势和前景，以及如何加强合作、共同推动产业的发展。他表示，专委会将为企业家们提供更多的交流与合作机会，希望企业家们能够积极参与和支持元宇宙产业的发展，共同为中国数字经济的繁荣做出贡献。

另有专家表示，“人工智能+”的“+”就是把人工智能有效应用到经济发展的方方面面，同时还可以让每个人站在人工智能肩膀上发挥想象力、创造力，成为更有竞争力、能够开拓未来的新人类。当前，人工智能已在多个行业领域落地生根，正在加速与实体经济融合创新。

(责编：王震、吕骞)
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