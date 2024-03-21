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财政部：我国关税总水平降低至7.3% 处于全球较低水平

2024年03月21日14:33 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者王震）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍近期投资、财政、金融有关数据及政策情况。财政部副部长廖岷在会上表示，目前，我国关税总水平降低至7.3%，处于全球较低水平。

廖岷介绍，近年来，财政部积极参与建设一流营商环境，取得了一些积极进展：一是持续降低关税总水平，目前关税总水平降低至7.3%，处于全球较低水平；二是积极参与国际税制改革、多双边财经交流与合作，借鉴国际最佳实践，分享中国改革开放经验；三是在政府采购中，我们对内外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务一视同仁、平等对待；四是注重与外商投资者和企业沟通，积极解决他们在政府采购、涉企税费等方面遇到的实际困难和问题；五是与多国实现了会计标准、审计标准的互认，支持跨国投资、贸易和金融活动；六是在健全保护知识产权方面加大财政经费的保障力度，支持开展专利商标的审查、知识产权运用促进等工作，全链条强化知识产权保护。

廖岷表示，下一步，财政部将按照党中央、国务院决策部署，不断完善外商投资权益保护机制，缩减外商投资准入负面清单，全面保障外商投资企业国民待遇，持续加强知识产权保护，打破制约创新要素流动的壁垒，加快构建统一大市场，为各国企业来华投资兴业提供更好的保障。

(责编：王震、吕骞)
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