人民网北京3月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍近期投资、财政、金融有关数据及政策情况。财政部副部长廖岷在会上表示，中国政府债券在市场上一直受到广泛欢迎，过去几个月，海外投资者连续多个月增持，成为亚洲表现最好的政府债券之一。

廖岷指出，宏观调控需要多种工具有机组合、共同作用。从财政政策看，今年就是要落实好中央经济工作会议和全国两会提出的“适度加力、提质增效”工作要求。适度加力，不仅体现在赤字政策，还包括专项债、超长期特别国债、税费优惠等多种政策工具。

“今年赤字率按3%安排，赤字规模是4.06万亿元，比去年年初预算增加1800亿元，通过统筹各类财政资源，安排财政支出达到了28.5万亿元，比去年增加1.1万亿元，保持了较高的支出强度。考虑到去年四季度增发1万亿元国债，大多都是在今年使用，实际上支出效果将更多体现在今年。除此之外，今年安排地方政府专项债券3.9万亿元，比去年增加1000亿元，还有1万亿元超长期特别国债，再加上实施结构性减税降费政策，将为实现今年经济社会发展目标提供必要和有力支撑。”廖岷说。

廖岷还强调，财政部门始终坚持统筹稳增长和防风险，统筹需要与可能，科学合理安排赤字水平、政府债务水平，确保财政中长期可持续性。2018-2023年，财政赤字率总体控制在3%以内。2024年赤字率按3%安排，也是综合考虑了各方面因素。总体看，我国政府负债水平适度，既符合推动经济稳中向好的客观需要，同时也有利于实现财政中长期可持续性。

(责编：罗知之、吕骞)

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