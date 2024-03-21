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工信部：深化对产业国际合作规律性认识 更加自信主动开展对外工作

2024年03月21日13:40 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者申佳平）据“工信微报消息，工业和信息化部外事工作座谈会3月20日在京召开。会议强调，要深化对产业国际合作规律性认识，更加自信主动开展对外工作。

会议指出，要对标中国式现代化目标任务，突出新型工业化主线，全面生动介绍推进新型工业化理念主张和路径措施，宣传发展成就和经验做法，打造旗舰合作项目，提升国际影响力和感召力。要加强对外工作的顶层设计，主动对接高标准国际经贸规则，探索创新对外合作渠道、合作载体、合作内容，在对外工作中更加积极主动，展现开放自信的良好形象。要着力构建多层次、宽领域、广覆盖的产业国际交流合作体系，发挥政产学研各方面作用，不断完善政府间合作机制，推动形成更多务实合作成果。要加强对国际规则研究，积极参与国际标准制定，建设性参与工业和信息化领域全球治理，通过对话凝聚共识、化解分歧。要发挥好产业政策引导作用，搭建交流合作平台，鼓励国内企业积极拓展海外市场，支持更多外资企业参与中国新型工业化进程。要注重外事工作人员实践锻炼历练，着力打造一支勇于担当作为的外事工作队伍。

(责编：申佳平、吕骞)
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