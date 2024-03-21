人民网北京3月21日电 （记者申佳平）在国务院新闻办3月21日举行的发布会上，国家发展改革委副主任刘苏社表示，今年以来，国家发展改革委会同有关方面，充分发挥政府投资的带动放大效应，积极支持社会资本参与重大项目建设，着力扩大有效益的投资。1-2月，全国固定资产投资同比增长4.2%，增速比去年全年加快1.2个百分点；扣除房地产开发投资后的整体投资增长8.9%，实现平稳开局，并呈现出四个亮点。

首先，制造业投资增速加快。1-2月，制造业投资增长9.4%，增速比去年全年加快2.9个百分点，比全部投资高5.2个百分点。制造业技改投资增长15.1%，增速比全部制造业投资高出5.7个百分点。

第二，新动能投资增长势头良好。1-2月，高技术产业投资增长9.4%，其中高技术制造业投资增长10%，高技术服务业投资增长7.8%。其中，电子及通信设备制造业投资增长11.6%，航空、航天器及设备制造业投资增长33.1%。

第三，民间投资在整体投资中的比重回升。1-2月，民间投资占整体投资的比重为52.6%，比去年全年提高2.2个百分点。民间投资增长0.4%，扭转了去年前5个月以来的负增长状况；其中，制造业民间投资、基础设施民间投资分别增长11.6%、7.9%。

第四，基础设施投资发挥了有效支撑作用。1-2月，基础设施投资增长6.3%，增速比去年全年加快0.4个百分点。其中，水利管理业投资增长13.7%，铁路、道路运输业投资分别增长27%、8.3%，2023年增发国债等政策效益正在逐步显现。

刘苏社指出，下一步，国家发展改革委将统筹用好中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等政策工具，加快审核地方政府专项债券项目，充分发挥政府投资引导作用；实施政府和社会资本合作新机制等，调动民间投资积极性；促进科技创新和新兴产业发展，加快以人为本的新型城镇化，多方面拓展有效投资的空间；推动全年投资保持平稳增长、结构不断优化，更好发挥投资对优化供给结构的关键作用，促进经济持续回升、长期向好。

(责编：申佳平、吕骞)

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