人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家发改委谈今年前2个月投资情况：实现平稳开局 呈现四个亮点

2024年03月21日13:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月21日电 （记者申佳平）在国务院新闻办3月21日举行的发布会上，国家发展改革委副主任刘苏社表示，今年以来，国家发展改革委会同有关方面，充分发挥政府投资的带动放大效应，积极支持社会资本参与重大项目建设，着力扩大有效益的投资。1-2月，全国固定资产投资同比增长4.2%，增速比去年全年加快1.2个百分点；扣除房地产开发投资后的整体投资增长8.9%，实现平稳开局，并呈现出四个亮点。

首先，制造业投资增速加快。1-2月，制造业投资增长9.4%，增速比去年全年加快2.9个百分点，比全部投资高5.2个百分点。制造业技改投资增长15.1%，增速比全部制造业投资高出5.7个百分点。

第二，新动能投资增长势头良好。1-2月，高技术产业投资增长9.4%，其中高技术制造业投资增长10%，高技术服务业投资增长7.8%。其中，电子及通信设备制造业投资增长11.6%，航空、航天器及设备制造业投资增长33.1%。

第三，民间投资在整体投资中的比重回升。1-2月，民间投资占整体投资的比重为52.6%，比去年全年提高2.2个百分点。民间投资增长0.4%，扭转了去年前5个月以来的负增长状况；其中，制造业民间投资、基础设施民间投资分别增长11.6%、7.9%。

第四，基础设施投资发挥了有效支撑作用。1-2月，基础设施投资增长6.3%，增速比去年全年加快0.4个百分点。其中，水利管理业投资增长13.7%，铁路、道路运输业投资分别增长27%、8.3%，2023年增发国债等政策效益正在逐步显现。

刘苏社指出，下一步，国家发展改革委将统筹用好中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等政策工具，加快审核地方政府专项债券项目，充分发挥政府投资引导作用；实施政府和社会资本合作新机制等，调动民间投资积极性；促进科技创新和新兴产业发展，加快以人为本的新型城镇化，多方面拓展有效投资的空间；推动全年投资保持平稳增长、结构不断优化，更好发挥投资对优化供给结构的关键作用，促进经济持续回升、长期向好。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委谈今年前2个月投资情况：实现平稳开局 呈现四个亮点
　　人民网北京3月21日电 （记者申佳平）在国务院新闻办3月21日举行的发布会上，国家发展改革委副主任刘苏社表示，今年以来，国家发展改革委会同有关方面，充分发挥政府投资的带动放大效应，积极支持社会资本参与重大项目建设，着力扩大有效益的投资。1-2月，全国固定资产投资同比增长4.2%，增速比去年全年加快1.2个百分点；扣除房地产开发投资后的整体投资增长8.9%，实现平稳开局，并呈现出四个亮点。…
发改委：努力保持民间投资稳定增长态势 让企业“安心投、有的投、投得好”
　　人民网北京3月21日电 （记者申佳平）“民间投资是民营经济发展的一个非常重要的基础，也是民营经济活跃度的‘晴雨表’。”3月21日，在国务院新闻办举行的发布会上，国家发展改革委副主任刘苏社表示，去年以来全国民间投资呈现良好发展态势，下一步要以更大力度、更实举措努力保持稳定增长态势，让民营企业“安心投、有的投、投得好” 。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部