人民网北京3月21日电 （记者申佳平）“民间投资是民营经济发展的一个非常重要的基础，也是民营经济活跃度的‘晴雨表’。”3月21日，在国务院新闻办举行的发布会上，国家发展改革委副主任刘苏社表示，去年以来全国民间投资呈现良好发展态势，下一步要以更大力度、更实举措努力保持稳定增长态势，让民营企业“安心投、有的投、投得好” 。

刘苏社介绍，去年以来，国家发展改革委已出台促进民间投资的17条政策措施，推动解决民营企业的问题诉求，建立了政府和社会资本合作的新机制，也向社会公开推介重大项目、吸引民间资本参与等，大力营造民间投资发展的良好环境。

民间资本推介项目平台显示，截至2月29日，吸引民间资本参与的项目共计1612个，总投资规模2万多亿元。随着系列政策的落地实施，去年后几个月全国民间投资增速逐步企稳，今年1-2月民间投资同比增长0.4%，增速由负转正，可以说呈现出良好的发展态势。

刘苏社指出，下一步，国家发展改革委将按照党中央、国务院决策部署，以更大力度、更实举措促进民间投资发展，着力稳定和扩大民间投资，努力保持民间投资稳定增长态势。

第一，完善制度环境，让民营企业“安心投”。目前正在研究起草《民营经济促进法》，为更好促进民营经济发展提供法治保障，为民间投资营造稳定、可预期的制度环境。

第二，拓宽投资空间，让民营企业“有的投”。主要是推动地方和相关行业落实好政府和社会资本合作的新机制，管好用好中央预算内投资中的民间投资引导专项，最大程度鼓励民营企业参与基础设施等项目的建设和运营。

第三，强化要素保障，让民营企业“投得好”。建好用好全国重点民间投资项目库，通过投贷联动、重大项目用地保障等机制，加强民间投资项目的融资和用地等要素保障，促进更多的民间投资项目落地实施。同时，还要加强对促进民间投资工作的评估调度，充分调动地方鼓励民间投资发展的积极性，推动各方面形成工作合力。

(责编：申佳平、吕骞)

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