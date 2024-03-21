人民网北京3月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍近期投资、财政、金融有关数据及政策情况。财政部副部长廖岷在会上表示，2024年，中央财政安排就业补助资金预算667亿元，支持落实就业创业扶持政策。

廖岷介绍，财政部继续立足财政职能，推动落实就业优先战略，强化对高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体的就业扶持。今年重点围绕以下几个方面做好相关工作：

一是更加突出就业优先导向。坚持把稳定和扩大就业作为经济社会发展的优先目标，在制定财税政策时更加注重促进就业。2024年，中央财政安排就业补助资金预算667亿元。

二是支持经营主体稳定就业岗位。主要是落实好结构性减税降费政策，延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策，着力降低经营主体成本负担。继续实施失业保险稳岗返还政策，对不裁员、少裁员的企业按比例返还上一年度实际缴纳的失业保险费，支持企业稳定岗位、吸纳就业。

三是助力发挥创业带动就业作用。对符合条件的重点群体和吸纳其就业的小微企业申请的创业担保贷款，财政部门给予贷款贴息。引导政府性融资担保机构加大对劳动密集型企业的倾斜，内部测算预计2024年可撬动1.3万亿元新增贷款，稳定就业岗位超过1200万，拉动新增就业超过60万人。支持高校加强创新创业教育，提升大学生创新创业能力。对符合条件的高校毕业生、就业困难人员首次创办小微企业或者从事个体经营的给予创业补贴。

四是继续聚焦重点群体就业。鼓励企业加大招用力度，对吸纳重点群体就业的给予社会保险补贴，对招用符合条件的高校毕业生就业见习的给予就业见习补贴。挖潜更多基层就业机会和岗位，实施西部计划、“三支一扶”计划、“特岗计划”、大学生村医专项计划等，财政部门都将给予支持，鼓励引导高校毕业生到基层就业。同时，对符合条件的高校应届毕业生到艰苦边远等地区就业的，其学费实行补偿代偿。此外，持续为脱贫人口、农村低收入人口、残疾人等提供分类就业帮扶，巩固脱贫成果。

(责编：罗知之、吕骞)

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