人民网北京3月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍近期投资、财政、金融有关数据及政策情况。中国人民银行副行长宣昌能在会上表示， 货币政策成效显著，金融支持实体经济质效持续提升。

具体表现在，一是总量合理增长。2月末，M2、社会融资规模、人民币贷款分别保持8.7%、9.0%、10.1%的较快增长，符合市场预期。

二是“五篇大文章”支持力度加大。2月末，普惠小微贷款同比增长23.1%，制造业中长期贷款和高技术制造业中长期贷款同比增速分别为28.3%、26.5%，金融资源更多流向高质量发展等重点领域。

三是融资成本降、汇率稳。2月企业贷款加权平均利率为3.72%，同比下降0.13个百分点，人民币对美元汇率2月以来稳在7.2元左右，兼顾了内外均衡。

(责编：罗知之、吕骞)

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