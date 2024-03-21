人民网北京3月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍近期投资、财政、金融有关数据及政策情况。财政部副部长廖岷在会上表示，总的来看，1-2月财政收入延续增长态势，同时支出靠前发力。

具体来看，一是财政收入延续恢复性增长态势，开局平稳。今年1-2月，全国一般公共预算收入4.46万亿元，同比下降2.3%，但是按照可比口径实际增长2.5%左右。廖岷解释说，受应对疫情采取措施的影响，这几年在对经济数据进行同比时，往往情况都比较复杂，就近几年的财政收入来看，波动幅度比较大，主要与应对疫情采取的一些减税降费措施政策有关。因此按照国际通行做法，在做同比的时候需要对一些特殊的、不可比因素做一些扣除，这样才能更加客观真实反映趋势变化。

“从今年1-2月情况看，收入同比下降主要受到两项特殊因素的扰动。一方面，基数被抬高，比如2022年制造业中小微企业部分缓税在2023年前几个月得以入库，抬高了2023年的收入基数。另一方面是去年年中出台的减税政策对今年的减收影响。比如，2023年8月开始实施了减半征收证券交易印花税，使今年前8个月执行的低税率对应去年同期相对较高的税率。又如，2023年年中出台了对先进制造业企业增值税收加计抵减，提高部分行业企业研发费用税前加计扣除比例的政策也属于这种情况。这样就拉低了今年1-2月税收增幅。所以，如果扣除上述特殊因素的影响以后，1-2月全国一般公共预算收入在可比的口径下增幅2.5%左右。实际上实现了恢复性增长，这与宏观经济稳中向好的态势基本保持一致。”廖岷说。

二是财政支出体现出来靠前发力，进度加快。廖岷介绍，1-2月全国一般公共预算支出同比增长6.7%，完成了全年预算的15.3%，支出进度是近五年同期最快，其中社会保障和就业、教育、城乡社区、农林水、交通运输等领域支出增长较快，重点项目支出得到有力保障。财政支出既有总量效应，更有结构效应，这对于推动宏观经济的复苏、促进经济结构调整、带动社会资本投资都将产生积极作用。

廖岷表示，下一步，财政部将实施好积极的财政政策，组合运用赤字、专项债、超长期特别国债、税收优惠等财政政策工具，同时强化与货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协同配合，确保同向发力、形成合力，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

“展望全年，相信随着各项政策组合效应进一步放大，不但会巩固和增强当期的宏观经济回升向好态势，也会推动供给侧结构性改革、技术进步、发展新质生产力带来积极作用，这也将有利于我国经济保持中长期增长态势，筑牢财政可持续性的坚实基础。”廖岷说。

(责编：罗知之、吕骞)

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