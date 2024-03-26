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《美在东方》

坐着高铁“慢”赏花 新线开通扩大“赏春半径”

人民网记者 王连香
2024年03月26日08:27 | 来源：人民网
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去婺源看万亩油菜花、去汉中“打卡美人梅花海”、去广东汕头品尝牛肉丸和卤鹅……春季是踏青赏景的大好时节，而随着高铁新线的陆续开通运营，乘坐高铁“快旅慢游”成为今年春游赏花的新时尚。

记者梳理发现，近一年来，福厦高铁、杭昌高铁、广汕高铁、西成高铁汉中段等新线已陆续开通运营，旅客的“赏春半径”也随之扩大。

据了解，为应对旺盛的春游出行客流高峰，铁路部门在热门线路增开了“赏花专列”。同时，通过不断深化“高铁+旅游”模式，适需采取动车组重联等措施增加运力和席位等，进一步满足旅客需求。

随着铁路建设不断推进，我国铁路网越织越密。高铁新线的开通不仅扩大了沿线群众的出行半径，也增强了沿线城市经济集聚功能和对周边城镇的辐射作用，扩大了沿线城市经济、文化、旅游等领域的影响半径——

赣南脐橙、黄山毛峰、婺源绿茶等特色农产品搭上杭昌高铁被更多人熟知和喜爱，完成从“田间”到“舌尖”的快速转变；

汉中非遗藤编等特色文创产品通过高铁快捷运输到其他城市，不仅增强了地方文化影响力，还走出了一条乡村振兴共富路；

汕头借助汕汕高铁开通也加速了与各大城市之间的深度互动，推动更多客流、物流、资金流、信息流等资源要素的高效融通。

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春分享春光 赏花游带动“春日经济”活力十足

(责编：王连香、高雷)
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