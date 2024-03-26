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赵昌文：数字化、绿色化转型已成为中国经济发展新动能

车柯蒙 焦磊
2024年03月26日09:07 | 来源：人民网
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3月24日至25日，中国发展高层论坛2024年年会在京举行。本次年会由国务院发展研究中心主办，与会嘉宾围绕“持续发展的中国”探究中国经济的高质量发展为世界经济带来的新机遇。

年会期间，中山大学国家发展研究院院长、岭南学院讲席教授赵昌文在接受人民网记者专访时表示，中国正持续不断推进高水平开放，加强国际合作，为促进全球共同、可持续发展贡献中国力量。

中国经济增长的新动能成为今年与会嘉宾关注的主要议题。对此，赵昌文表示，2023年，中国经济增速达到5.2%，在世界主要经济体中名列前茅。随着中国创新能力持续增强，高水平科技自立自强加快实现，超大规模市场优势逐步释放，全年实现5%的增长目标是有条件有支撑的，中国经济将继续行稳致远。

“作为世界第二大经济体，外资对中国市场颇具期待。”赵昌文表示，面对复杂的国际环境，中国政府持续加大对外开放力度，推出了一系列稳外资政策举措，进一步优化外商投资环境。

谈及中国经济高质量发展，赵昌文认为，绿色转型、数字化正为中国经济高质量发展添成色。

赵昌文表示，中国经济社会发展已经进入了加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段。“2023年，我国新增可再生能源发电装机超过全球一半；新能源汽车产销量达950万辆，出口120多万辆，成为带动增长的新动力。这些都是我国推动绿色低碳转型的生动缩影。”赵昌文说。

“同时，数字化也这个时代最重要的符号之一。”赵昌文表示，我国数字经济发展已取得不俗成绩，随着数字技术进一步在传统制造业和服务业等领域的深度渗透，数字化赋能产业转型、融合发展还将展现出更大空间。（实习生张泊洋、王焱茹对此文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)
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