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《美在东方》

春分享春光 赏花游带动“春日经济”活力十足

人民网记者 杨虞波罗
2024年03月20日10:26 | 来源：人民网
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春已至，花已开。在和煦的春风中，我们迎来了春分节气，一年一度的赏花季也如约而至。

广西桂林油菜花海如金色地毯铺满大地。汪卓珺摄

广西桂林油菜花海如金色地毯铺满大地。汪卓珺摄

北京三里河公园内春桃竞相开放。

北京三里河公园内春桃竞相开放。图片来源于视觉中国

江苏苏州网师园玉兰一树繁花迎春来。

江苏苏州网师园玉兰一树繁花迎春来。图片来源于视觉中国

穿上汉服来一场沉浸式“国风赏花”、去川西赏梨花同时深入藏区体验地道藏式生活……今年以来，在一片花海、一袭汉服、一方天幕背后，全国各地围绕“赏花+”上新多种新玩法，“春日经济”热力十足。

某在线旅游平台数据显示，平台上“赏花”搜索热度近一周环比上涨330％。3月以来，赏花景区门票日均预订量同比增长近50％。

记者了解到，今年以来“赏花+文化”等特色春季旅行受热捧，各地也顺应“春日经济”消费趋势，推出形式多样的惠民活动。

整个春季旅游期间，湖北发放200万张文旅惠民券；3月10日至4月30日，穿汉服的游客在汉中游览龙头山、兴汉胜境、华阳、黎坪四景区可免门票；杭州七里扬帆、大慈岩、灵栖洞、新叶古村、好运岛景区面向全国全日制在校大学生免门票。

“穿上仙气飘飘的汉服，发间别上粉嫩剔透的花瓣，路径花林，一身落英缤纷，好像古言小说中的唯美镜头。”有游客在武汉夜赏樱花时说道。

游园赏春，“新中式”穿搭与中式建筑相得益彰，约拍、旅拍等消费形式也随之走俏。服装租赁商家提前上新马面裙、簪花等爆款服装服饰，并推出拍摄套餐。“订单比去年多了50%。”有商家表示。

随着物质条件日益提升，人们对精神生活的需求不断增长，催生了更广阔的文旅消费市场，以“国潮”为代表的传统文化创意产业应运而生。

“国潮”服饰的走红是消费者与传统文化的“双向奔赴”。东华大学教授、中国服装设计师协会副主席卞向阳认为，“国潮”制造和品牌体系正加快成长，并受到广大消费者认同。

全国各地可顺应消费节奏、因势而为，开拓更多更丰富的场景、提供更多更优质的产品和服务，提升“春日经济”的底色和成色。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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