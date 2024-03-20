人民网北京3月20日电 （黄盛）全国银行间同业拆借中心在20日公布了新版贷款市场报价利率（LPR）报价：1年期品种报3.45%，上月为3.45%；5年期以上品种报3.95%，上月为3.95%。

多位业内人士对此表示，3月LPR报价保持不变，符合市场普遍预期。后续若降准再度落地、政策利率下调，市场利率、LPR报价则有可能进一步下调。但在监管部门统筹兼顾银行业资产负债表健康性的要求下，后续LPR调降的空间也可能收窄。为维持银行稳健可持续经营，存款利率或有可能进一步下调。

民生银行首席经济学家温彬向人民网财经表示，LPR报价是中期借贷便利（MLF）利率与加点之和，MLF利率作为LPR报价的锚定利率，其变动会对LPR产生直接有效的影响。今年3月15日，中国人民银行进行3870亿元1年期MLF操作，中标利率维持2.50%不变。在稳汇率外部压力和国内经济企稳向好迹象显现等考量下，3月MLF实现“平价缩量”续作，也使得3月LPR报价调降的概率大幅降低。

东方金诚首席分析师王青对此也持类似观点。他向人民网财经表示，除3月MLF操作利率不变外，近期，银行间存款类机构以利率债为质押的7天期回购利率（DR007）保持在略高于1.8%的短期政策利率上方，其背后是2月降准落地后，监管部门要防范资金空转套利；与此同时，在上月降准落地推动1年期商业银行（AAA级）同业存单到期收益率均值降至2.28%、较上月大幅下行0.15个百分点后，进入3月该指标已现回稳态势。这意味着3月以来银行在货币市场的批发融资成本保持稳定，缺乏进一步下调报价加点的动力。

“另外，今年2月，5年期以上LPR报价实现大幅下调，银行净息差延续承压，再加上近期银行市场化负债成本小幅上行，LPR加点下调进一步受限。”温彬说，在3月MLF利率继续维持不变、近期市场类主动负债成本略有上行、存款定价竞争激烈等环境下，商业银行继续下调LPR的加点和空间受限，3月LPR报价持平前期，短期将维持稳定。

王青认为，2024年开年外需回暖带动出口加快，稳增长政策发力显效下投资提速，1-2月宏观数据普遍好于预期。这意味着短期内将处于政策效果观察期，进一步大幅引导LPR下行的迫切性减弱。

此外，温彬表示，当前政策利率持稳，但后续政策性降息的必要性仍在。特别是利率中枢整体下移，需进一步强化利率协同；为避免银行出现流动性风险，需降低实际负债成本，激发融资需求等因素，会带动市场利率、LPR报价进一步下调。

也有业内人士认为，着眼于提振宏观经济总需求，未来LPR报价仍有可能跟进MLF利率下调。

(责编：王仁宏、吕骞)

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