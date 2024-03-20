人民网北京3月20日电（记者乔雪峰）今年以来，民航运输生产开局良好，春运期间，民航多项数据更是创下新高。

民航局运行监控中心副主任戴军表示，当前，我国民航国际客运市场恢复水平不断提升。随着国际市场逐步开放，多家航空公司新增、复航、加密多条航线，国际航线旅客运输量也大幅增长。

记者从民航局获悉，今年春运期间，各大航空公司加快恢复和新开通国际航点，国航、东航、南航、海航等先后复航或开通了慕尼黑、伦敦、吉隆坡、阿拉木图、阿布扎比等航点，吉祥航空、春秋航空等航空公司加大对日本、韩国、东南亚等周边航点的运力投放。

据统计，通往新加坡、澳大利亚、英国和意大利等22个国家的航班量已超过疫情前水平，新增科威特、卢森堡、坦桑尼亚、塞尔维亚、巴布亚新几内亚5个通航国家。在中美航班方面，自3月31日起，中美双方航空公司每周共可运营100班定期客运航班。

“随着 3月底夏秋航班换季，首都机场将迎来阶段性的国际航班恢复和增长。”3月19日，首都机场股份公司航空业务部航空发展业务经理孔欣接受记者采访时表示，自2024年3月31日起，国航将增加北京-布达佩斯、北京-雅典、北京-日内瓦、北京-巴塞罗那航线的航班，自2024年4月1日起，国航将增加北京-维也纳、北京-哥本哈根航线的航班。4月2日起，海航将增加北京-都柏林航线，5月17日将增加北京-爱丁堡航线。

当日，首都机场还举行了斯德哥尔摩图片展，孔欣表示，此次举办北京-斯德哥尔摩姊妹机场风采图片展，将不仅巩固首都机场与瑞典斯德哥尔摩机场的合作关系，更重要的是宣传瑞典旅游和国际航线，助力首都机场国际航空市场的不断恢复。

国航股份商务委员会网络收益部副总经理刘鹏介绍，北京至斯德哥尔摩直飞航线于1988年开通，从今年3月31日起，该航线将加密至每日一班。“目前，国航在国际和地区航线上投入的规模已经恢复至2019年的八成以上，一些重点区域的运力投入规模甚至已经超过2019年水平。”

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经