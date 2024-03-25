车柯蒙 焦磊 赵晨

3月24日至25日，中国发展高层论坛2024年年会（以下简称论坛2024年年会）在京举行。本次年会由国务院发展研究中心主办，以“持续发展的中国”为主题。世界银行行长彭安杰、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃以及国内外专家学者、企业家、政府官员和国际组织代表约400人参加开幕式。

在世界经济复苏乏力、外部需求低迷之际，中国仍然是全球增长的重要引擎。扩大高水平对外开放，促进互利共赢；推动外贸质升量稳；加大吸引外资力度；推动高质量共建“一带一路”走深走实；深化多双边和区域经济合作……在今年的全国两会上，中国再次向世界传递出扩大高水平对外开放的明确信号。“持续发展的中国”正与世界共享机遇。

2023年，中国国内生产总值超过126万亿元，比上年增长5.2%。同时，中国对世界经济增长的贡献率已连续多年超过30%，是世界经济发展的重要引擎。今年以来，我国高质量发展扎实推进。2024年1至2月，宏观组合政策效应持续释放，发展质量不断改善，经济运行延续回升向好态势，起步平稳。

3月24日，国家发展改革委主任郑栅洁在出席论坛2024年年会时表示，过去一年，中国经济在稳增长、调结构、增动能、防风险中滚石上山、爬坡过坎，呈现出增速回升、结构趋优、质量提升等特点，经济恢复回升取得新成效，经济结构调整迈出新步伐，经济动能培育取得新突破。从今年经济运行情况看，随着宏观政策持续发力显效，中国经济开局良好，生产稳中有升，需求持续恢复，先行指标继续向好，我们有信心、有能力、有条件、有底气实现经济社会发展主要预期目标。

对于中国发展红利，郑栅洁认为，中国培育和发展新质生产力、推进高质量发展，将给国内外投资者提供无限可能的市场机遇和无比广阔的发展前景。

“投资中国就是投资未来”“我们仍将看到中国的持续发展”“我们将继续在中国投资”……论坛2024年年会期间，多位全球跨国公司负责人在接受《记者去哪儿》栏目采访时表示，中国在持续发展的过程中，将为世界经济增长带来新的机遇。

“中国是集团在全球的第二大市场。我们将继续投资中国，我们相信，投资中国，就是投资未来。”欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕表示，过去数年来，中国经济通过5G、人工智能和数字经济等科技创新实现了稳步增长。作为外企，集团见证了中国日趋开放的营商环境。

“越来越多的企业正在中国发展高层论坛这样的平台寻找交流、沟通的机会。”合众集团合伙人、国际金融协会前理事长查尔斯·达拉拉表示，中国是颇具竞争力的经济体，将持续在世界经济发展中发挥关键作用。

谈及世界经济的发展，TFI TAB食品投资公司董事会副总裁兼首席执行官科尔汉·库尔多鲁认为，这将很大程度上取决于中国经济的增长。“我有一个愿景，就是继续在中国投资。”科尔汉·库尔多鲁表示，进入中国市场对于成为有竞争力的全球性企业十分必要。

“毫无疑问，我们仍将看到中国的持续发展。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高翔表示，今年，中国推动大规模设备更新和消费品以旧换新，显而易见，在政策的影响下，中国消费市场将长期保持健康增长的趋势。

保尔森基金会副主席、总裁戴青丽则表示，中国一直是全球经济增长的重要组成部分，其经济增长对于全球其他地区非常重要。当前，世界经济正经历挑战，中国保持开放、欢迎的态度，对于有意在中国投资的外资企业十分重要。

(责编：杨曦、高雷)

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