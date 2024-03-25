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中国智能交通产业联盟10年发布团体标准235项

2024年03月25日09:08 | 来源：人民网
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人民网北京3月25日电 （记者王连香）“截至目前，共发布团体标准235项，其中转化国家标准31项、行业标准16项、国际标准3项，实现了我国智能交通领域国际标准零的突破。”3月21日，中国智能交通产业联盟（以下简称联盟）理事长、国家智能交通系统工程技术研究中心首席科学家王笑京，在中国智能交通产业联盟年会暨十周年总结会上介绍说。

联盟于2013年9月正式成立，由交通运输部指导组建，交通运输部公路科学研究院牵头，国内外大型智能交通相关企业和高校、标委会、科研单位组成。10年来，联盟成员由最初的45家发展到493家，已形成覆盖交通工程、移动通信、汽车制造、人工智能、集成电路、电子地图、出行服务、物流运输、互联网络等多个领域的产业生态集群。

据介绍，作为交通运输部标准化试点单位、国家标准化管理委员会首批团体标准试点单位、国家自主创新示范区中关村标准化示范单位，今年联盟将重点推进团体标准及研究项目60项。联盟还将发挥亚太智能交通协会理事会理事单位、智能交通世界大会理事会理事单位作用，推进开展国际交流和项目合作，深化产学研合作，助力提升我国在智能交通领域的国际影响力。

(责编：王连香、高雷)
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