欧阳易佳

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。

今年，“推进国家水网建设”“统筹水资源、水环境、水生态治理”“抓好水土流失、荒漠化综合防治”“支持节水农业、旱作农业发展”等系列措施被写进了《政府工作报告》中，为提升国家水安全保障能力指明路径。

近日，水利部党组成员、副部长陈敏做客人民网访谈间。陈敏表示，今年，水利部将统筹高质量发展和高水平安全，加快推进国家水网建设，充分发挥水利基础设施建设的经济效益、社会效益、生态效益和安全效益，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力的水安全保障。

推进重大水利工程建设 稳定宏观经济大盘

春回大地，踔厉奋发开新局。多地水利建设“进度条”不断刷新。

在福建泉州，白濑水利枢纽工程抢抓进度，力争在汛期来临前完成施工；在甘肃省，186个水利项目集中开工复工，包括增发国债、省政府为民实事等项目；在湖南，各地落实资金近1.3亿元，基本完成574处水毁工程修复任务，2处工程险情正在抓紧处置……

数据显示，2023年，全国实施水利项目4.1万个，其中新开工水利项目2.79万个，同比增长11.5%；完成水利建设投资11996亿元，同比增长10.1%，创历史最高纪录；吸纳就业273.9万人，同比增长8.9%，充分发挥了稳增长、惠民生、促发展作用。

据有关机构研究成果显示，重大水利工程每投资1000亿元，可以带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万个。

陈敏表示，水利建设具有投资规模大、产业链条长、创造就业机会多的特点，在稳增长、促就业方面具有重要作用。“今年，我们将统筹高质量发展和高水平安全，加快推进国家水网建设。”

陈敏介绍，今年将持续推进南水北调后续工程高质量发展，高标准推进中线引江补汉工程建设。加快南水北调西线工程、东线后续工程前期工作。同时，推进骨干输排水通道建设，新开工四川引大济岷等一批跨流域跨区域重大引调水工程，推进甘肃白龙江引水、青海引黄济宁等工程前期工作，加快在建的环北部湾水资源配置、滇中引水、淮河入海水道二期等重大工程建设进度，完善区域水资源配置体系，提升区域供水保障能力。

陈敏表示，力争开工建设贵州花滩子、广西洋溪和福建上白石等一批大型水库，推进黄河黑山峡水利枢纽前期论证。同时，开工建设江西峡江、湖南梅山、云南潞江坝等大型灌区，夯实粮食安全水利基础。

推进灌区现代化建设 兜牢粮食安全底线

一年之计在于春。进入三月，我国春耕备耕由南向北展开，全国大中型灌区也陆续开闸春灌。

水利是农业的命脉，大中型灌区已成为国家粮食和重要农产品生产的主阵地。“经过多年努力，我国已建成耕地灌溉面积10.55亿亩，占全国耕地面积的55%，生产了全国77%的粮食和90%以上的经济作物。”陈敏说。

粮食生产的根本在耕地，命脉在水利。今年，水利部在夯实乡村全面振兴水利基础方面将采取哪些措施，来保障国家粮食安全？

对此，陈敏表示，水利部将持续推进大中型灌区现代化建设与改造，兜牢国家粮食安全底线。一是做好农田灌溉顶层设计。锚定建设农业强国目标，做好与高标准农田建设、新一轮千亿斤粮食产能提升行动衔接，加快完善印发《全国农田灌溉发展规划》。

二是加快灌区建设改造。依托国家和地方水网工程建设，优化水资源配置总体格局；通过新增国债和“两手发力”等途径，支持1000多处大中型灌区现代化建设与改造，完善灌排工程体系，合理增加灌溉面积。

三是加强灌区骨干与田间工程衔接。指导督促地方强化大中型灌区与高标准农田建设等项目衔接，优先将大中型灌区耕地灌溉面积建成高标准农田，有效解决“最后一公里”等问题。

四是加强灌区用水管理。强化大中型灌区取水许可、用水总量控制和定额管理，持续推进49处数字孪生灌区建设，持续提升农田灌溉水有效利用系数。做好作物时令灌溉供水保障，实现应灌尽灌。

复苏河湖生态环境 推进美丽中国建设

加快推进88条（个）母亲河（湖）复苏行动；保持永定河全年全线有水；实现漳河等26条河流全线贯通；稳定白洋淀等9个湖泊生态水位……一组组数据，谱写出新时代江河保护治理新篇章。

陈敏认为，复苏河湖生态环境是推动新阶段水利高质量发展的重要路径，是坚持以人民为中心的必然要求，是生态文明建设的重大举措，对于全面推进美丽中国建设和经济社会高质量发展具有重要意义。

今年，水利部将采取哪些措施，保护治理江河流域生态，促进人水和谐共生？

“我们将不断强化河湖生态用水保障。”陈敏表示，加强流域水资源统一调度、统一配置。严格取用水总量控制和生态流量泄放管理，健全生态流量监测预警响应机制，保障171条跨省、546条省内重点河湖基本生态用水，有序推进已建水利水电工程生态流量核定与保障。

同时，强化江河湖库保护治理。陈敏表示，将推动重要江河湖库生态保护治理，加强重要江河源头区、饮用水水源地保护。强化丹江口库区及其上游流域水质安全保障。开展7400条（个）河湖健康评价。推进幸福河湖建设。严格河湖水域岸线空间管控，强化涉河建设项目全过程监管。纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化。严厉打击非法采砂。加强乡村河湖库管护和山区河道管理。

地下水是最大的可利用淡水资源，是全球水循环的活跃组成部分。地下水超采治理是国家水安全保障的重要内容。

陈敏介绍，水利部将公布新一轮地下水超采区划定成果，指导地方加快地下水禁采区、限采区划定。实施地下水超采动态预警，强化地下水取水总量和水位双控。继续实施华北地区地下水超采综合治理，实施华北地区深层地下水人工回补试点。全面推进重点区域地下水超采综合治理，持续推进南水北调工程受水区地下水压采。

“最后，要强化水土流失综合治理。”陈敏表示，通过完成流域水土保持规划编制；加快国家水土保持监测站点优化布局工程建设；实施水土保持空间管控等措施，加大水土流失综合治理力度，加强水土流失预防保护，严格查处违法违规行为。

陈敏表示，下一步，水利部门将持续复苏河湖生态环境，强化河湖生态流量保障，实施母亲河复苏行动，加快重点区域地下水超采治理，着力解决部分流域区域水资源过度开发利用问题，使有限的水资源有效支撑和保障高质量发展。

(责编：杨曦、高雷)

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