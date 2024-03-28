欧阳易佳

良好生态环境是最普惠的民生福祉。

2023年12月，《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》（以下简称《意见》）印发。《意见》提出，坚持要素统筹和城乡融合，一体开展“美丽系列”建设工作，重点推进美丽蓝天、美丽河湖、美丽海湾、美丽山川建设，打造美丽中国先行区、美丽城市、美丽乡村，绘就各美其美、美美与共的美丽中国新画卷。

日前，人民网记者跟随生态环境部走进福建省，看美丽中国建设福建答卷。

厦门筼筜湖风光无限。人民网记者 陈博摄

抓环境 打造“绿富美”新农村

“莲花是花也是山，大山小山相对看。茶园看景也听歌，唱过一山佫一山……”行车至厦门市同安区西北部山区深处，层叠如画的梯田茶园景观映入眼帘，悠扬的莲花褒歌在茶山上飘荡。

在厦漳泉三市交界，有一座“高山村”——军营村，它是厦门最偏远的山村之一，也是厦门海拔最高的行政村。近年来，在全体村民的共同努力下，修复生态林，发展乡村旅游，军营村已经成为远近闻名的“生态村”，走进了乡村旅游“视野”。

“‘山上戴帽，山下开发’是我们始终牢记的发展理念，要真正做到‘一手抓经济发展，一手抓生态保护’。”军营村党总支书记高泉伟说，近年来，村里采用“公司+农户”的模式，促进产业发展和经济创收，取得了不错的成效。

生态化改造老茶园，更新茶树优质品种，发展现代农业实现一、三产融合.......近年来，军营村积极探索产业发展模式，以“企业+基地+协会+农户”的模式带动当地及周边茶农和茶园茶业发展。据了解，2023年村民人均年收入达到4.5万元，军营村村财收入达到106万元。

军营村前村主任高泉国介绍，通过政府扶持与农民自主参与相结合的方式，着眼于环境和景观的综合改善。军营村的人居环境得到大幅度提升。“抓环境，创造美。不仅保护了军营村的绿水青山，同时也吸引来更多的游客，为实现富美军营打下了基础。”

如今的军营村，已经从“输血式”帮扶向“造血式”发展转变。节假日期间，高品质的高山民宿一房难求，成为军营村新的亮丽名片。

保生态 建设碧波绿水“美丽河湖”

金溪沿岸将乐段。受访者供图

“以前家门口的小小滩涂，现在变清变宽变美了。”常口村第一小组村民杨礼义笑着说，“环境变好了，来旅游的游客多了，家门口的生意也红火了。”

地处闽江上游金溪畔的将乐县常口村背山面水，森林茂密，生态良好。近年来，将乐县积极践行绿色发展理念，坚持一张生态蓝图绘到底，走出了一条生态效益、经济效益、社会效益多赢的绿色发展之路，实现了“生态美、产业优、百姓富”的总目标。

“为保护好金溪生态，守护美丽河湖，我们先后投资1.35亿元，用于农村生活污水治理。”将乐县政府分管领导介绍，目前，全县共建农村污水处理站点79座，日处理水量3450吨。将乐县农村污水治理率达73%，高于“十四五”治理目标13个百分点。

上述分管领导表示，同时，坚持流域综合治理。实施总投资7000万元的常上湖山水林田湖草生态保护修复项目，对河湖流域水环境、湿地、水源地以及生物多样性等进行保护修复，打造金溪流域生态示范带，集中整治金溪流域沿线76个村，覆盖全县近85%农村人口。

现在的金溪沿岸，青山巍巍，茂林葱葱。周边乡镇以美丽乡村建设为抓手，引进生态农业，发展生态漂流，“生态饭碗”端得稳稳当当。

抓治理 打造“高颜值”美丽海湾

“快来快来，在这里帮我拍张照。”游客王女士是第一次来厦门旅游，她对厦门的景色赞不绝口。她说，“走出车站的那一刻，我就感受到了这座城市的春意，处处都是美景，照片张张都能出片。”

眺望海面，碧波荡漾，清澈如洗。256公里的海岸线，约355平方公里的海域面积，厦门如何始终保持海湾“颜值”在线？

“我们有‘海上美容师’，专门治理海漂垃圾，为海洋‘做美容’。”厦门市政海上环卫站站长张梁华介绍，“为守护这片‘蔚蓝海岸’，厦门于1994年成立海上环卫站，目前已经有150余名清洁作业人员，保洁范围全覆盖230平方公里近岸海域。每年清理海漂垃圾约3000吨，实现了海上收集、陆上处置。”

张梁华补充，同时，厦门各区设立海域海岸线保洁队伍约580人，每日两次收集处理辖区沿岸垃圾，保持沙滩洁净。

“近年来，厦门市坚持打好近岸海域污染防治攻坚战，为加快厦门美丽海湾和高素质高颜值的现代化国际化城市建设步伐奠定良好基础。”厦门市生态环境局海洋生态环境处处长张纹表示，通过坚持系统整治，建立入海排污口名录，排污口信息逐一核实，统一纳入“碧海卫士”智慧平台，实行云管理。

据悉，2023年，厦门海漂垃圾分布密度96.63平方米/公里，保持福建省最低。夯实了“生态宜居”之基，交出美丽海湾生态答卷。

(责编：杨曦、高雷)

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